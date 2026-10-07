- La nueva auditoría al Fondo Ganadero que revive la historia de Fedegán con el gobierno Santos

Arturo Dajud e Indalecio Dangond, hoy en MinAgricultura, trabajaron con Aurelio Iragorri en 2015, cuando se retiró a Fedegán la administración de la cuenta ganadera

La decisión del Ministerio de Agricultura de revisar hasta el último movimiento de los recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG) está llevando al sector ganadero a mirar hacia atrás. Esta cartera del Gobierno prepara una auditoría sobre el 100 % de los registros contables, de pagos, contratación y recaudo de las vigencias 2024 y 2025, correspondientes al contrato mediante el cual Fedegán administra actualmente el Fondo.

Desde el Ministerio, la explicación es institucional: los recursos que provienen de las cuotas de fomento ganadero y lechero son parafiscales y, por tanto, deben estar sometidos a vigilancia sobre su recaudo, inversión y destinación. La cartera tiene entre sus funciones el seguimiento de estos fondos y actualmente mantiene publicada información sobre el FNG y sus mecanismos de control.

Pero en los círculos ganaderos la nueva auditoría ha servido para desempolvar una historia que comenzó hace más de una década. Expertos y conocedores del gremio ven similitudes con lo ocurrido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el Ministerio de Agricultura estaba en manos de Aurelio Iragorri Valencia.

El antecedente de 2015: cuando el Gobierno Santos retiró el Fondo a Fedegán

A finales de 2015, el Gobierno Santos expidió el Decreto 2537 y retiró a Fedegán la administración del Fondo Nacional del Ganado, que pasó temporalmente a Fiduagraria. La medida abrió una disputa alrededor del manejo de los recursos parafiscales y de la relación entre el Gobierno y el gremio ganadero.

José Féliz Lafaurie, quien oficia como presidente de Fedegán desde 2004, sostuvo entonces que las acciones del Ejecutivo no eran más que una retaliación por sus posiciones frente al proceso de paz con las Farc, mientras el Gobierno defendió la decisión con argumentos relacionados con la situación financiera del FNG y Friogán.

El episodio no fue menor. Durante 2016, el propio Ministerio administró temporalmente el Fondo y el ICA dejó constancia de que la responsabilidad de ejecutar los ciclos de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis estaba en cabeza del FNG bajo esa administración. Ese año, el primer ciclo alcanzó una cobertura inicial de 96,7 % contra fiebre aftosa.

El manejo estatal se extendió durante los años siguientes. Para 2018, el encargo fiduciario seguía en Fiduagraria y el futuro de la administración de los recursos parafiscales continuaba en discusión.

El antecedente sanitario terminó convirtiéndose en uno de los principales argumentos de quienes cuestionaron aquella decisión. En 2017 y 2018 Colombia sufrió nuevos brotes de fiebre aftosa y perdió temporalmente el reconocimiento internacional como país libre de la enfermedad con vacunación. En 2019, cuando Fedegán retomó la administración del Fondo, uno de los retos iniciales fue precisamente la recuperación del estatus sanitario.

Arturo Dajud, actual viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura.

Dajud y Dangond, dos nombres que estuvieron cerca de Iragorri

Por eso, la actual auditoría adquiere otra dimensión para quienes conocen la historia del gremio. No solo por lo que se está revisando, sino por los nombres que hoy están al frente del Ministerio.

Arturo Dajud Durán, actual viceministro de Asuntos Agropecuarios, trabajó directamente con Aurelio Iragorri durante su paso por el gobierno Santos. En 2015, cuando Iragorri estaba en Agricultura, Dajud hacía parte del grupo de asesores de confianza del ministro y ejercía como enlace con entidades adscritas y vinculadas al sector. La Silla Vacía lo identificó entonces como uno de los integrantes del llamado “gabinete en la sombra” de Iragorri.

La relación venía de antes. Dajud había trabajado con Iragorri en el Ministerio del Interior y posteriormente fue delegado por el entonces ministro de Agricultura para representarlo en juntas de entidades como el Banco Agrario, el Incoder y Finagro.

El otro nombre es el del actual ministro, Indalecio Dangond Baquero. Durante la administración de Iragorri estuvo vinculado como asesor del despacho y participó en la socialización del programa Colombia Siembra. En enero de 2016, por ejemplo, aparece oficialmente como asesor del ministro durante la presentación de esa estrategia en Atlántico.

Hoy ambos ocupan posiciones centrales en la cartera: Dangond como ministro y Dajud como viceministro de Asuntos Agropecuarios.

Indalecio Dangong llegó al MinAgricultura de la mano del presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Ministerio de Agricultura.

La nueva auditoría y la pregunta que queda sobre la mesa

Es ese antecedente el que lleva a algunos conocedores del sector a hablar de una posible repetición del libreto de aquella época. No aseguran que la historia sea idéntica, pero sí encuentran un elemento común: una revisión estatal sobre los recursos que administra el principal gremio ganadero del país.

Fedegán, por ahora, no ha fijado una posición pública frente a la nueva auditoría. Y para algunos de esos expertos, precisamente por eso, la revisión podría convertirse en una oportunidad para despejar las dudas sobre el manejo de los recursos.

La lógica que plantean es distinta a la de una confrontación: si el Ministerio quiere revisar las cuentas, que lo haga sobre la totalidad de los registros y que los resultados sean conocidos, de manera que cualquier señalamiento tenga que apoyarse en hallazgos verificables y no en disputas políticas.

El momento tampoco es menor. El ICA y Fedegán trabajan actualmente en los ciclos de vacunación para mantener el estatus sanitario colombiano, con más de 6.000 personas involucradas en el operativo de 2026. Mientras tanto, el Ministerio continúa defendiendo la función de vigilancia sobre los fondos parafiscales. Y en el sector ganadero vuelve una pregunta que nació hace más de diez años: ¿la nueva auditoría será simplemente un ejercicio de control sobre los recursos o terminará abriendo otro capítulo en la larga historia de tensiones alrededor del Fondo Nacional del Ganado?

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