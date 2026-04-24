La silenciosa batalla de Andrea Guerrero, presidenta de Win, contra el cáncer que cambió su vida

Una pequeña lesión en su nariz, dos cirugías y meses lejos de cámaras han marcado la lucha de la directora del canal deportivo contra el cáncer de piel

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, reveló que fue diagnosticada con cáncer de piel tras detectar una persistente herida en su nariz que no cicatrizaba. Así, una lesión mínima, casi imperceptible, marcó el inicio de un proceso que cambiaría la rutina de una de las figuras más visibles del periodismo deportivo en Colombia.

El primer indicio apareció meses antes del diagnóstico. Según relató, se trataba de una pequeña lesión que sangraba constantemente y no sanaba con el paso de los días. La consulta médica se dio después de notar que el problema persistía, lo que derivó en una valoración especializada en dermatología. El resultado fue concluyente: cáncer de piel localizado.

"Uno siempre cree que estas cosas les pasan a otros, hasta que un día vas a una cita médica y sales con una palabra que jamás te imaginaste oír: tienes cáncer", dijo Andrea en un video publicado en redes sociales.

¿Qué cirugía se hizo Andrea Guerrero tras ser detectada con cáncer de piel?

El diagnóstico implicó una intervención inmediata. Andrea Guerrero fue sometida a dos procedimientos quirúrgicos consecutivos: uno para extirpar el tumor y otro para reconstruir la zona afectada. Estas cirugías se realizaron en un periodo cercano, lo que obligó a una pausa en sus actividades profesionales y a su retiro temporal de la vida pública.

Durante ese tiempo, la periodista, con más de 20 años de trayectoria frente a las cámaras, enfrentó un proceso marcado por el aislamiento y la recuperación física tras las intervenciones médicas. La exposición mediática, habitual en su carrera, quedó en segundo plano mientras avanzaba su tratamiento.

El impacto del diagnóstico no solo fue físico. Guerrero explicó que aparecieron inquietudes relacionadas con su rol profesional y su imagen. En medio del proceso, surgió una tensión entre las exigencias laborales y la necesidad médica de hacer un alto en las actividades profesionales diarias. Este periodo coincidió con su responsabilidad como líder de Win Sports, cargo que ocupa en medio de la expansión de contenidos deportivos en Colombia.

"​Mi rol como líder, como ejecutiva que siempre responde y no se detiene... apareció una voz que no conocía: los hombres no se incapacitan, los líderes no paran, ¿tú sí estarás a la altura? Mientras mi cuerpo me pedía parar, mi cabeza me juzgaba por hacerlo”, añadió.

El tratamiento se desarrolló sin que la situación saliera a la luz pública. Solo hasta hace un par de días, durante una intervención en un espacio televisivo y posteriormente en redes sociales, decidió compartir lo ocurrido. Allí relató que el proceso incluyó controles médicos, seguimiento dermatológico y una fase posterior enfocada en recuperación.

"Hoy tengo una cicatriz que no me hizo menos, no me quitó el lugar, no me volvió débil. Me hizo volver a encontrarme. Mi lucha no ha terminado, hoy estoy libre de cáncer pero me queda una cirugía. La paciencia es aceptar que hay procesos que no obedecen a mis tiempos", fue el mensaje final de Guerrero.

¿Qué tan grave es el cáncer en la piel?

De acuerdo con datos del Observatorio Global de Cáncer, el melanoma representa cerca del 4 % de los tumores cutáneos, pero es responsable de aproximadamente el 75 % de las muertes por cáncer de piel en el mundo. En Colombia, entidades como la Liga Colombiana Contra el Cáncer han señalado que la detección temprana puede elevar la tasa de supervivencia hasta en un 95 %.

En el caso de Andrea Guerrero, el diagnóstico se produjo en una fase tratable, lo que permitió la intervención quirúrgica como principal alternativa médica. Sin embargo, el proceso no ha concluido completamente. La periodista confirmó que aún tiene pendiente un procedimiento adicional dentro de su recuperación.

El episodio también puso en evidencia factores asociados a esta enfermedad. Especialistas han advertido que la exposición prolongada al sol sin protección durante la infancia y adolescencia puede aumentar hasta en un 80 % el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la adultez.

Actualmente, tras superar la fase más crítica del tratamiento, Guerrero continúa en seguimiento médico y ha retomado progresivamente sus actividades profesionales.

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