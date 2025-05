Así fue como Andrea Guerrero pasó de ser presentadora a una de las mujer más poderosas de Colombia 

.Publicidad.

Cuando Andrea Guerrero era apenas una niña en Cúcuta, se enamoró del fútbol. Lo vivía en casa, lo respiraba en la tribuna y lo soñaba en los pasillos del estadio General Santander. Su papá, Germán Guerrero, fue presidente del Cúcuta Deportivo, y ella, desde muy temprano, entendió que el balón no solo se pateaba: también se pensaba, se narraba y, más adelante, se podía dirigir.

Lo que pocos imaginaban es que esa niña terminaría convertida en una de las tres mujeres más poderosas del país, según la lista de Forbes Colombia 2025. Pero el camino no fue sencillo. Andrea no nació con una cámara al frente, ni con una silla reservada en las salas de redacción. Su primera batalla fue abrirse paso en un mundo donde las mujeres no eran bienvenidas ni en la cabina de transmisión ni en la mesa de decisiones.

..Publicidad..

De presentadora a directora de Win Sports

A Bogotá llegó con una maleta llena de sueños y un título de Comunicación Social que se propuso poner a prueba. En La FM y Futbolmanía RCN aprendió el pulso de la radio y el ritmo de los goles. Su estilo desenfadado y su naturalidad frente a las cámaras hicieron que el público se encariñara con ella. Era la periodista “súper chévere” que le hablaba a la gente sin pretensiones, pero con conocimiento.

...Publicidad...

Con el tiempo, dejó de ser la “niña nueva” para convertirse en la directora de deportes de RCN Televisión, un cargo que ocupó durante varios años, y donde empezó a cambiar la narrativa del periodismo deportivo en Colombia: menos testosterona, más análisis; menos gritos, más contexto.

....Publicidad....

Pero su verdadero salto vino cuando asumió, en 2024, la presidencia de Win Sports. Desde ese escritorio, con la cancha siempre presente en su memoria, Andrea transformó la industria. Bajo su liderazgo, el canal no solo duplicó utilidades y superó el millón de suscriptores en su señal premium, sino que amplió su oferta a deportes antes marginales en la televisión colombiana: pádel, béisbol, artes marciales mixtas. Le apostó a un contenido más diverso, más incluyente y más visionario.

Y no lo hizo desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado. Andrea se ha metido de lleno en los debates más incómodos: ha criticado la desidia del Estado frente al deporte, ha exigido inversión en infraestructura y ha planteado el deporte como una industria que genera empleo, salud y tejido social. Para ella, Win Sports no es solo un canal, es una plataforma para que el deporte colombiano crezca. Lo demuestra con cifras: el 60% de los ingresos del canal se destinan a fortalecer a los clubes profesionales del país.

Andrea Guerrero, la tercera mujer más poderosa de Colombia

Por eso, cuando Forbes la incluyó en su lista de las mujeres más poderosas del país, nadie se sorprendió. Andrea representa el poder nuevo: el que no se hereda ni se impone, sino el que se construye a pulso, con credibilidad, con resultados y con una visión que entiende que el poder es también una forma de servicio.

Hoy, Andrea Guerrero sigue abriendo camino. Ya no solo narra partidos: narra el presente del deporte colombiano y dibuja un futuro distinto. Su historia no es solo la de una periodista exitosa, es la de una mujer que desafió estereotipos, venció prejuicios y demostró que también se puede ser poderosa desde la pasión.

| Ver también: Quién es el paisa detrás de Cine Colombia, Tax Imperial y otras empresas históricas de Antioquia