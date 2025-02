El camino de Pomar, Algarra, Parmalat y Latti de D1 para dejar de engañar a los consumidores

.Publicidad.

Mientras Lácteos el Pomar, a través de su gerente Nelson Edwin Molano Cardona, anunció una inversión de $ 40 mil millones y una expansión de actividades durante el 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio se hizo sentir con una multa de $ 800 millones por hacer rendir la leche, mediante la utilización de lactosuero en la marca Yog Pomy. Un yogur que es derivado de la leche y es vendido en varios supermercados.

No fue la única pasteurizadora multada por la Superindustria. También cayeron Gloria, Lactalis y Hacienda San Mateo. La resolución 4168 de 2025 de la SIC fue clara. A excepción del Pomar todas las empresas recibieron una sanción por: afectación a la competencia y utilización de lactosuero en los alimentos. Las empresas lácteas a pesar de la resolución pueden presentar un recurso de apelación.

..Publicidad..

La historia comenzó cuando llegaron unas denuncias anónimas a la Superindustria, hoy dirigida por Cielo Rusinque. En los testimonios se señaló que la leche no tenía el sabor de siempre, en la misma queja se mencionó también la existencia de yogures hechos con la leche extraña. En efecto, la Superintendencia en una mano tenía la lupa a la leche y al yogur y en la otra tenía la reglamentación del INVIMA. En cada caso se debía revisar si los productos contenían lactosuero, un líquido que se obtiene al separar la cuajada de la leche.

...Publicidad...

Desde el 2006 en Colombia está prohibido adicionar la sustancia a la leche, o productos hechos a base de leche. Cuando la SIC realizó la pesquisa encontró dos fallas: uno por engaño al consumidor quien no recibe una mercancía acorde a su pago, el segundo error consistió en la práctica de competencia desleal, los negocios que no agregan extras estarían en desventaja por no “rendir” la leche.

....Publicidad....

En los cuatros casos, la inspección de la organización gubernamental dirigida por Cielo Rusinque encontró unos niveles anormales de lactosuero en las muestras. Cada empresa debía responder.

Los negocios con problemas

La historia de Lactalis dueña de la marca Parmalat supera los 70 años. Se remonta a 1933 cuando André Besnier estableció la Compañía de Lácteos de Laval en Francia; no obstante, el emprendimiento se llamó Le Petit Lavallois. Con el pasó de los años llegó la expansión. Para 2020, la compañía ya era el Grupo Lactalis, con 266 fábricas, operaciones en 11 países, 83 mil empleados entre otros. Dentro de sus marcas más importantes aparecen: Parmalat, Proleche, President y Kraft. En Colombia su gerente es Juan Camilo Velásquez, quien fue nombrado en 2023.

Otra involucrada en la investigación es la multinacional Gloria, de origen peruano. Su entrada al país se dio en 2004 cuando compró Algarra, quien abastecía la región de la Sabana de Bogotá. Con la adquisición accedió a la planta en Zipaquirá con los centros de distribución en la capital y un total de 500 empleados, no fue la única compra en el país. En 2014 los peruanos adquieren Incolácteos, Lechesan y Conservas California. Su representante legal en Colombia es Mario Andrés Arturo Guerrero.

Por último, Hacienda San Mateo es una empresa ubicada en el área del sector lácteo de Cundinamarca. La organización legalmente llamada Compañía Procesadora y Distribuidora de Lacteos Ltda inició en el 2000. Por años fue parte de las propiedades de la familia Bolívar. Su presidente actual es Juan Benito Rodríguez Muñoz.

Una mala noticia para Pomar en pleno momento de expansión

Pomar ha crecido en los últimos hasta llegar a producir 300 mil litros diarios para clientes como Nestlé, Nutresa, D1, Ara, Isimo entre otras. Y su plan de expansión para el 2025 es más que ambicioso, con una inversión de 40 mil millones, como lo explica su gerente Nelson Edwin Molano Cardona.

Planean seis lanzamientos de productos nuevos, tres en el primer semestre y tres en el segundo. Por la naturaleza de la compañía de comprar, vender, producir alimentos lácteos agrícolas está buscando nuevos mercados al tiempo de adquirir nuevas procesadoras como Levelma en Bogotá. Su fuerte está en la elaboración de quesos y la inversión alcanzó los 38 mil millones, con lo cual ha ido cumpliendo la meta de producir un millón de kilos de quesos al año.

Su exitoso plan que está financiado tendrá que ir acompañado de un control de calidad muy cuidadoso para evitar multas como la que acaba de golpearlos y que además del dinero puede afectar su reputación como la reconocida marca que es y se ha posicionado en sus más de 40 años en el mercado nacional.

Le puede interesar: ¿Por qué 8 grandes empresas lecheras fueron multadas con mil millones por la Super?