Estas son las marcas preferidas de los snacks que estarán en la lonchera este lunes. ¡Todas son de Gilinski!

Más de 12 millones de estudiantes regresan a estudiar y empieza la competencia por el mecato: 10 marcas de galletas, chocolates y jamones de Nutresa mandan

Terminadas las vacaciones de navidad y fin de año, el 26 de enero es el regreso a clase, una fecha que los supermercados esperan para medir su oferta de snacks y de la que depende la facturación del primer trimestre del año.

Desde mucho antes de que Jaime Gilinski se quedara con la multilatina, que creció manejada por Grupo Empresarial Antioqueño y la presidencia de Carlos Ignacio Gallego quien estuvo 34 años en la compañía, Nutresa era líder en los snacks y posicionaron unas marcas que siguen siendo campeonas. Sobresalen líneas como las galletas Festival para los niños con sus sabores Chocolate, Limón, Vainilla y Fresa. Y ahí están presentes las chocolatinas Jumbo y Jet. Están también Maní La Especial, Zenú, Pietrán, Yupi, Tosh y Chocolisto. Y el regreso a clase puede significar un 10% en la facturación de la línea de golosinas.

Esta es la historia de chocolatinas Jet que vende más de 200 millones de unidades al año cuya fórmula la inventaron para la Nacional de Chocolates dos hermanos italianos. Para los sándwiches productos como Cervecero Snack Zenú, Cerveroni porción Zenú, Salchichas Viena Zenú, Jamón Pietrán individual y Cábano Ranchera, marcan la parada.

Los snacks de Yupi también pesan y también son de los Gilinski

La segunda empresa productora de snacks en el país es Yupi, fundada por Isaac Gilinski, el padre de Jaime, en Cali hace décadas con las que ya empiezan a encontrar rutas de integración con Nutresa.

En Yupi, las referencias multipack como Rizadas, Tosti y Golpe con Todo se venden masivamente en la temporada escolar llegando a sumar hasta 8,6 millones de unidades vendidas.

|También le puede interesar: Un fenómeno llamado Super Ricas que le gana a Yupi de Gilinski y le compite a Margarita de PepsiCo

Una comunicadora social de la Javeriana que cogió el camino del marketing, Maria Elisa Botero, es la cabeza de las renovadas estrategias de Nutresa desde marzo del año pasado cuando la contrató como vicepresidenta Jaime Gilinski. Tiene bajo su responsabilidad el posicionamiento de más de 60 marcas y llegó con la experiencia de haber sido ejecutivia de TikTok y Meta. Cuando se desempeñaba en el tema digital la conoció Gabriel Gilinski quien como propietario de Semana estaba muy involucrado en la empresa, igual que ahora como presidente de la Junta directiva de Nutresa que desde enero del año pasado su papá Jaime Gilinski Bacal. tomó las riendas desde Medellin, a quien le reporta directamente Botero.

Para esta temporada escolar la vicepresidenta Maria Elisa Botero quien ha hecho carrera en la intersección de tecnología, medios y producto. Pasó por Caracol Televisión, Twitter (hoy X), Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp) y TikTok, siempre enfocada en audiencias y estrategias digitales concretó varias propuestas con nuevos aliados como Netflix.





Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.