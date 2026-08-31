La senadora petrista que se enoja y arma show porque a Gustavo Petro le dicen expresidente

Isabel Zuleta, quien llegó al Senado de la mano del Pacto Histórico, protagonizó una polémica por asegurar que De la Espriella se "robó" las elecciones

Isabel Cristina Zuleta volvió al centro de la discusión política nacional después de protagonizar una reunión comunitaria en el Magdalena en la que cuestionó que Gustavo Petro sea llamado “expresidente”. La senadora del Pacto Histórico sostuvo ante los asistentes que no reconoce ese título para el mandatario y reivindicó la permanencia de su liderazgo político.

La escena ocurrió en San Sebastián de Buenavista, durante un encuentro que tenía como eje la situación del agua en el Caribe colombiano. Allí, Zuleta reprendió a un asistente que utilizó la palabra “expresidente” y planteó que Petro debía continuar siendo considerado presidente, al tiempo que atribuyó la llegada de Abelardo De La Espriella al poder a un supuesto fraude electoral.

“Si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”, afirmó la congresista. Además, sostuvo que “la clase popular tiene un presidente”, en referencia a Petro, mientras que los sectores ricos tendrían al mandatario elegido en las urnas.

🚨 | URGENTE:



Este es el momento en el que la senadora de extrema izquierda radical Isabel Zuleta, Alias Brócoli, afirma que nuestro mandatario, el tigre @ABDELAESPRIELLA, se robó la elección popular que lo llevó a la presidencia nacional, al igual, lo desconoce como mandatario… pic.twitter.com/9c8Hj8G8S1 — Santiago Alvarán (@SALVARANM) August 31, 2026

¿Quién es Isabel Zuleta?

Pero antes de convertirse en una de las voces del petrismo en el Congreso, Isabel Zuleta construyó su trayectoria en el activismo ambiental. Nació el 12 de abril de 1982 en Ituango, Antioquia, y estudió Sociología en la Universidad de Antioquia. Durante sus primeros años profesionales realizó investigaciones sobre delincuencia juvenil y posteriormente concentró su trabajo en los conflictos por la tierra y los megaproyectos extractivos.

En 2008 fundó el Movimiento Ríos Vivos, organización que denunció los impactos ambientales y sociales asociados con Hidroituango. Su trabajo en defensa de las comunidades afectadas la convirtió en una figura reconocida del ambientalismo colombiano. En 2016 recibió el Premio Público por la Paz y, dos años después, el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

Ese recorrido terminó conectándola con Gustavo Petro. En 2022, Colombia Humana la avaló para integrar la lista del Pacto Histórico al Senado y fue elegida congresista después de ser invitada por el propio Petro a hacer parte de la candidatura. Durante su primera legislatura estuvo en la Comisión Quinta, relacionada con asuntos ambientales, agropecuarios y energéticos. Actualmente integra la Comisión Primera.

¿Qué ha hecho Isabel Zuleta en el Congreso?

Desde el Congreso, Zuleta ha defendido las propuestas de transición energética impulsadas durante el Gobierno Petro y ha mantenido como uno de sus principales temas la protección de los recursos naturales. Precisamente, en Magdalena aseguró que llegó al departamento para articular una agenda por el agua y mencionó la aprobación del primer debate de control político sobre el fenómeno de El Niño.

Su trayectoria política también ha estado vinculada a los diálogos con estructuras criminales de Medellín. Como senadora y delegada en esas conversaciones, solicitó la salida de algunos voceros de bandas criminales para que pudieran asistir a un evento público con Petro, una actuación que posteriormente generó cuestionamientos.

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