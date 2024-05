La senadora paisa que tiene divididos a los Petristas por hablar de reelección

.Publicidad.

La oriunda de Ituango, Isabel Zuleta, llegó al Senado por primera vez en 2022 después de años de activismo por los derechos de las mujeres y el medio ambiente, con una lucha cazada contra el proyecto de Hidroituango de por medio. Lo hizo ocupando una posición muy alta en la lista cerrada del Pacto Histórico como la décima, lo cual prácticamente le aseguraba una curul en la corporación, donde ha defendido especialmente los temas relacionados con la transición energética.

Su paso por el Congreso no ha estado exento de polémicas, puesto que la socióloga ha demostrado no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Por ejemplo, no tuvo reparos en enfrentarse con pesos pesados de su propio Departamento cuando el Presidente decidió suspenderle las funciones de autoridad para explotación minera ejercidas durante los últimos 22 años.

No obstante, ninguna de sus declaraciones había causado tanto revuelo como la que le dio a Cable Noticias en los últimos días en las que dio a entender que hay un sector del Petrismo que está impulsando la reelección. Como tal, las palabras de la senadora fueron “No es el presidente Petro el que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas, nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate”.

Zuleta se ganó a pesos pesados del Petrismo

Esto ha generado una división dentro del propio Petrismo, puesto que muchos consideran que, en lugar de hacerle un favor al Presidente, lo que está haciendo Zuleta es clavarle una daga. Algunos de las personalidades más importantes tanto de la colectividad como del Gobierno han salido rápidamente a desmentirla.

Tal es el caso del Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco o el de la también senadora, María José Pizarro. El primero aseguró que el país ya tiene suficientes dificultades como para ponerse a pensar que ni está en carpeta y la segunda dijo que lo que expresó Zuleta individualmente no representa los intereses del colectivo, ya que la idea de la Constituyente es sacar adelante las reformas.

Petro, por su parte, ha dicho en varias ocasiones que su idea es que el próximo Presidente sea progresista para darle continuidad a su proyecto, pero no necesariamente que sea él mismo. Previamente había dicho textualmente que irá “hasta donde el pueblo diga” y sobre lo que dijo Zuleta aseguró que “no le interesa para nada la reelección”.