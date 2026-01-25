- Ellos son los millonarios argentinos y extranjeros que tienen haciendas de hasta 1 millón de hectáreas en Argentina

Tierras de la Patagonia han atraído grandes fortunas como Benetton y otras a petroleros chinos de High Luck y argentinos vueltos ricos con Kirchner, Menem y Milei

En el sur de la Argentina, donde las haciendas se extienden más allá de la escala tradicional, la tierra no suele contarse en hectáreas sino en kilómetros cuadrados, más acorde con la vastedad patagónica. Allí están varios de los grandes terratenientes que concentran en sí mismos o en sus grupos empresariales hasta un millón de hectáreas por persona. Hay extranjeros como los Benetton que están a la cabeza de los que más tienen, pero también chinos, suizos y chilenos en esas u otras tierras. Argentinos de familias tradicionales, o de quienes han hecho el tránsito del poder a la tierra, agricultores o petroleros con grandes extensiones propias o arrendadas.

Luciano Benetton está al frente de la familia italiana que es propietaria de la mayor cantidad de tierras en el país. Por medio de la Compañía de Tierras del Sud Argentino posee 920.000 hectáreas en las estancias Leleque, Montoso, y Pilcañeu en la Patagonia donde producen 390.000 kilos de lana por año, tienen 100.000 cabezas de ganado ovino Merino y 8.600 cabezas bovinas Hereford. En las estancias Coronel y Cóndor y Santa Marta, que está en Buenos Aires, siembran trigo, maíz, soja, girasol y papa.

Los Benetton de Luciano fueron los grandes inversores de la Patagonia desde los 80 para producir la lana de su emblemática firma

Benetton comenzó a adquirir estas tierras desde principios de los 80 y hasta 1996 para favorecer a United Colours of Benetton, una de las textiles más exclusivas del mundo. Sus suéteres de colores con lana patagónica se convirtieron en un ícono, mientras sus campañas publicitarias provocadoras instalaron debates globales sobre racismo, sida o la pena de muerte. Pero el fast fashion que empezó en el 2000 pasó por encima, los jóvenes se fueron a las compras on line y las 7.000 tiendas empezaron el recorte de 400. En Colombia ha cerrado sus locales y la marca ha desaparecido de almacenes por departamento como Falabella.

Los chinos tienen más tierras que los Benetton, pero son arrendadas. Son1.148.000 hectáreas sque controla High Luck Group Argentina en la extracción de petróleo crudo y gas natural, en concesiones principalmente en el norte, en la provincia de Salta. Tienen acuerdos con los privados y hacen pasos de servidumbre para poder ingresar en las propiedades y no usan más que 7 u 8 hectáreas de esa superficie.

Después de ellos están dos decenas con más de 100.000 h en un riguroso ranking de Perfil. Aquí los diez primeros

Los grandes de Kirchner, Menem y Milei

Otro de los terratenientes de la Patagonia, de nacionalidad argentina, fue Lázaro Báez, el empresario de la construcción reconocido por haber sido uno de los principales contratistas del Estado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y por su papel protagónico en sonados casos de corrupción, Fue condenado por la Justicia, y según el Ministerio Público Fiscal llegó a tener 415.000 h en Santa Cruz, que fueron rematadas o están en proceso.

José Luis Manzano es influente político desde la era Menem y ahora le apuestal a litio, petróleo y los medios

Un gran terrateniente que nació del poder es José Luis Manzano, que tiene 573.000 h en concesión a través de Íntegra Lithium con el codiciado litio. La mayor parte de ellas están en las “salmueras” del Jujuy, Catamarca y La Rioja de donde se extrae el mineral. Manzano fue figura central del peronismo de los 90, ministro de Carlos Menem en su primer gobierno y, posteriormente, uno de los fundadores del Grupo América de los medios de comunicación, con intereses en energía y petróleo en Vaca Muerta. Es considerado un hombre de fuerte influencia en la toma de decisiones económicas y políticas del país.

Eduardo Elzstein empezó a hecerse rico a los 31 años y hoy es millonario agropecuario e inmobiliario

Cresud S. A.presidida por Eduardo Elzstain tiene 538.822 hectáreas en nueve provincias argentinas. Perfil recoge la voz popular de que es una especie de “monje negro del empresariado”, dueño de las principales inmobiliarias del país y uno de los hombres detrás de Milei. A principios de los 90 estaba al frente de una inmobiliaria familiar de bajo perfil llamada IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) pero un encuentro con George Soros a sus 31 años marcó el inicio del meteórico ascenso que lo convertiría en uno de los empresarios más poderosos del país. Las tierras se dedican al negocio agropecuario, con producción de granos de oleaginosas y cereales, cañas de azúcar y carnes.

La enigmática viuda del petróleo, el de las pastas Luchetti y los chilenos de Arauco

Pluspetrol, fundada en 1977 por Luis Rey, fallecido en 2005, con liderazgo en petróleo, gas y litio en América Latina está en manos de su viuda Edith Rodríguez, una empresaria de bajísimo perfil, de quien no se tienen fotos, y es 8 entre los más ricos de Argentina según Forbes, Está en Vaca Muerta y tiene 320.000 hectáreas con Lítica Resources dedicadas a litio en 9 áreas. Pluspetrol tiene en Colombia el 40 % de un contrato Sinú-San Jacinto y otro en Caguán-Putumayo.

Los Perez Compac con Luis a la cabeza, crian ganado en la Patagonia y poducen las famosas pastas Luchetti

Perez Compac es uno de los grupos más conocidos de Argentina. Luis Pérez Companc está al frente de este conglomerado de empresas, entre las que está Goyaike que explota 293.000 h, la mayoría en la Patagonia dedicadas a la cría de ganado ovino y vacuno. Actividad que combina con el negocio alimenticio a través de Molinos Agro con marcas como Lucchetti, Matarazz y La Salteña, En Colombia tiene una planta de producción y laboratorio de I+D en Tocancipá (Cundinamarca) para desarrollar y producir productos químicos para el sector petrolero y gasífero. También comercializa equipos para operaciones petroleras.

Dedicada al negocio forestal, Arauco es filial del grupo chileno de los Angelini. Tiene 264.334 h, nació como Alto Paraná S.A., en 1996 y se hizo de la mayor planta de celulosa de Argentina, en Puerto Esperanza. Tiene negocios forestal, celulosa, maderas, paneles y energía, produce papeles, muebles y decoración,

Los terratenientes agrícolas

La familia Blaquier, propietaria del Ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, representa al gran terrateniente argentino con interés en la política. En el norte del país, controlan 212.429 h dedicadas a la producción de azúcar, papel y cítricos. Por más de un siglo ha mantenido su predominio en la agroindustria, manejada desde 1970 por Carlos Pedro Blaquier, la cabeza de la familia ligada a las élites conservadoras hasta su muerte en 2023. Su nombre aparece asociado a graves denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Otra empresas con posición dominante en materia de producción agrícola y alimenticia es Adecoagro, con 217.810 hectáreas, en seis provincias del centro-norte de Argentina. La firma fue fundada por Mariano Bosch, un empresario de los agronegocios, quien es director y CEO. Los campos están dedicados al cultivo de maíz, trigo, maní, girasol, soja y otros cereales, tienen la marca de lácteos Tres Niñas y arroz y snacks con Molinos Ala y Apóstoles.

Los Urquía son una de las familias más conocidas de Córdoba, líderes en la producción de aceites en Aceitera General Deheza, una de las grandes alimenticias. En la actualidad, AGD, presidida por Roberto Urquía, tiene un área cultivada con cereales y oleaginosas que cubre 200.000 hectáreas.

Otros dueños o controlares de tierras argentinas son Estomonte, Sominar y Los Grobo con extensiones entre las 10 más grandes del país

Los más mediáticos y los del siglo XIX

Las haciendas de Turner en la Patagonia están dedicadas al turismo y pesca deportiva

Tienen menos de 200.000 h pero en el imaginario popular están en los primeros lugares. Ted Turner, fundador de CNN, enamorado de la Patagonia, empezó con su rancho “La primavera” y después unió dos estancias, una de ellas en Tierra de fuego. Las tierras están dedicadas a la conservación, también a la actividad turística y la pesca deportiva en un escenario de ensueño.

Nieves de Mendoza S.A. con 145.460 h administra el centro de ski Las Leñas, ubicado en Malargüe, Mendoza. Es un sitio turístico AAA, propiedad de Valle de Las Leñas S.A. del grupo Walbrook, propiedad del empresario malayo Pakiri Arumugam.

La Corporación América, tiene 105.397 h. La agroindustria es uno de los negocios del holding presidido por Eduardo Eurnekian, donde trabajó el presidente Javier Milei.

Desde el siglo XIX, en la región pampeana, corazón agrícola del país, se destacan históricas familias terratenientes como los Anchorena, Alvear, Pereyra Iraola y Bemberg. Estas familias acumularon grandes extensiones de tierras fértiles desde el siglo antepasado y diversificaron luego sus inversiones hacia la industria, las finanzas y el sector inmobiliario. Aunque muchas de estas fortunas se fragmentaron con el paso del tiempo por herencias y ventas, su influencia cultural y simbólica sigue siendo fuerte, asociada al modelo de “estancia” y al poder tradicional del campo.

