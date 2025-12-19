La revancha del español dueño de la EPS Sanitas contra Petro: lo puso a rectificar

Joseba Grajales no aceptó más las declaraciones injuriosas del Presidente contra él y su empresa interpuso una demanda ante Consejo de Estado que le dio la razón

El Consejo de Estado falló a favor de Joseba Mikel Grajales, empresario español y propietario del Grupo Keralty, ordenando al presidente Gustavo Petro rectificar las declaraciones realizadas contra él y la EPS Sanitas.

La decisión judicial exige que la rectificación se realice en condiciones de difusión equivalentes a las de la alocución presidencial del pasado 25 de julio, en la cual el mandatario sugirió la existencia de un "robo inmenso" en la situación financiera de la entidad y cuestionó la falta de investigaciones penales. Durante dicha intervención televisada, el presidente calificó a Grajales como "un criminal en Colombia" y aseguró que la compañía debía salir del país, afirmaciones que el alto tribunal consideró como una vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia.

Grajales acudió a la tutela al Consejo de Estado considerar que el presidente había afectado su buen nombre, honra, igualdad, libertad de circulación y presunción de inocencia, al señalarlo directamente de cometer delitos relacionados con la operación de Sanitas, EPS que en ese momento se encontraba intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

El fallo concluyó que las expresiones del jefe de Estado excedieron los límites del discurso político, determinando que un mandatario no puede atribuir conductas delictivas específicas a una persona sin una decisión judicial previa, especialmente en escenarios de amplia difusión nacional. Joseba Grajales, nacido en Álava, País Vasco, ha consolidado una reputación como uno de los empresarios más relevantes de su región con una fortuna estimada en más de 250 millones de euros. Su principal fuente de ingresos es el Grupo Keralty, conglomerado multinacional que, aunque tiene su sede en España, concentra su mayor actividad en América y Asia, habiendo iniciado recientemente su expansión hacia Oriente Medio y África.

La magnitud del grupo empresarial que lidera Grajales se refleja en sus 10,6 millones de asegurados, 13 hospitales propios y una nómina de cerca de 40.000 colaboradores, entre médicos y empleados, con presencia en 722 ciudades. En el contexto colombiano, el Grupo Keralty es propietario de entidades como Colsanitas, Medisanitas, la Fundación Universitaria Sanitas y la EPS Sanitas. Esta última es la segunda entidad prestadora de salud más grande de Colombia por número de afiliados, contando para octubre de este año con 5.972.738 personas, lo que representa el 24,35 % de participación en el mercado nacional, siendo superada únicamente por la Nueva EPS.

Vea también: A regañadientes el Supersalud empieza la devolución de Sanitas EPS al español Joseba Grajales

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.