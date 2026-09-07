El evento que traerá a Medellín a representantes de ocho países para hablar del futuro del planeta

Más de 240 eventos se realizarán entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre en el Climate Week Biodiversity 2026, que por primera vez tendrá lugar en América Latina

Medellín será sede entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de Climate Week Biodiversity 2026, un encuentro que por primera vez se realizará en América Latina y que tendrá actividades en distintos puntos de Colombia. La programación incluye más de 240 eventos paralelos y una agenda central con la participación de gobiernos, universidades, empresas, organizaciones sociales y expertos internacionales.

El encuentro tendrá actividades en escenarios como el Jardín Botánico, Parque Explora y Ruta N. En total, la programación contempla más de 60 espacios de conversación alrededor de asuntos relacionados con biodiversidad, cambio climático y gestión de los recursos naturales.

La agenda está dividida en varios temas. Agua, agricultura, silvicultura y usos del suelo estarán entre las discusiones, junto con asuntos como economía circular, finanzas climáticas, ciudades sostenibles, mercados de carbono y transición energética.

Alcaldes de Colombia y otros países estarán en la agenda

Uno de los encuentros previstos será la Cumbre de Alcaldes y Gobiernos Locales y Subnacionales, organizada por la Alcaldía de Medellín junto con ICLEI, C40 Cities y la CAF. Allí se reunirán representantes de gobiernos locales de distintos países para discutir asuntos relacionados con la gestión ambiental de los territorios.

La lista de participantes incluye representantes de Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, El Salvador, Ghana y Singapur. Por Colombia estarán, entre otros, funcionarios de ciudades y municipios como Bogotá, Barranquilla y Providencia.

El eje de esta cumbre será el papel de los gobiernos locales frente a los compromisos ambientales. La discusión incluirá modelos de gestión territorial, soluciones basadas en la naturaleza y mecanismos para relacionar las metas ambientales internacionales con las necesidades sociales y económicas de los municipios.

Una agenda que se extenderá por cuatro días

Además de los encuentros de la agenda central, Climate Week Biodiversity 2026 tendrá actividades paralelas en diferentes lugares del país. La programación comenzará el 28 de septiembre y se extenderá hasta el 1 de octubre.

La realización del encuentro en Medellín marca además la primera edición de Climate Week Biodiversity en América Latina. La ciudad se suma así a la lista de escenarios internacionales en los que se han desarrollado encuentros relacionados con la agenda climática y de biodiversidad.

Los interesados en consultar la programación podrán revisar los eventos disponibles e inscribirse en el sitio dispuesto para el encuentro. El ingreso a cada actividad estará sujeto al número de personas inscritas y al aforo disponible, por lo que la inscripción no garantiza necesariamente el acceso a todos los espacios.

Anuncios.

Anuncios..