La remontada de la Selección Colombia con la que acabó la racha de más de 20 años sin llegar a semifinales

Colombia Sub-20 venció 3-2 a España y vuelve a semifinales de un Mundial después de 20 años, con Néiser Villarreal como héroe del histórico triunfo

La Selección Colombia Sub-20 clasificó a las semifinales del Mundial que se disputa en Chile, tras vencer 3-2 a España. El equipo dirigido por César Torres alcanzó una instancia que el fútbol colombiano no tocaba desde hace veinte años, cuando la generación de Reinaldo Rueda logró la misma hazaña en los Emiratos Árabes Unidos en 2003, pero quedaron eliminados tras ser derrotados 1-0 por la Selección de España.

El partido, disputado en el Estadio Fiscal de Talca, resultó intenso y cambiante. Aunque el conjunto cafetero abrió el marcador, los españoles lograron remontar en el segundo tiempo. Sin embargo, la remontada colombiana fue imparable gracias a un triplete de Néiser Villarreal, figura central del encuentro. Su último gol, marcado en los minutos finales, selló el destino del encuentro y la clasificación hacia las semifinales.

Con esta victoria, Colombia logra instalarse entre los cuatro mejores equipos del Mundial Sub-20. Hasta ahora, esta es apenas la segunda vez en la historia que la selección juvenil colombiana alcanza esta fase del torneo. El rival en semifinales aún no ha sido definido —espera entre México o Argentina— y el partido está programado para el 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

La última vez que Colombia llegó a semifinales fue en 2003, bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda. Aquel equipo, que integraron jugadores como Abel Aguilar, Freddy Guarín, Macnelly Torres y Jaime Castrillón, cayó ante España en la antesala de la final, pero dejó una huella importante en el proceso de selecciones juveniles del país.

El actual combinado nacional cuenta con futbolistas que militan en ligas de Europa, Brasil y Colombia, y forma parte del proyecto de fortalecimiento de divisiones menores que ha venido impulsando la Federación Colombiana de Fútbol. El equipo colombiano, dirigido por César Torres, confía ahora en poder disputar por primera vez una final en un Mundial Sub-20.

