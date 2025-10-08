- Jugar fútbol: el refugio de Óscar Perea para sobrellevar la muerte de su papá y la pobreza

Entre pérdidas, goles y sueños, Óscar Perea se convirtió en el símbolo de la nueva generación del fútbol colombiano en el Mundial Sub 20

Entre lágrimas, sudor y festejos, las cámaras enfocan al referente de la Selección Colombia Sub-20, Óscar Perea. Tras el triunfo ante Sudáfrica, el joven pereirano se ha convertido en el encargado de comandar a la Tricolor durante el Mundial de Fútbol Sub-20, llevando al equipo hasta los cuartos de final. Con entrega y carácter, este pelado formado en Atlético Nacional está dando un parte de tranquilidad al país, aunque su camino no ha sido nada fácil.

Óscar Andrés Perea Abonce nació en La Virginia, Risaralda, en medio de una vida sencilla. Todo cambió cuando tenía apenas cinco años: su padre falleció en un accidente laboral. Desde entonces, su madre, doña Adriana, asumió el peso de sacarlo adelante. Para mitigar el dolor, ambos se mudaron a Santa Cecilia, un corregimiento de Pueblo Rico.

Entre el sol, los potreros y los amigos, Óscar encontró en el fútbol una forma de sanar. En la escuela Benkos Biohó comenzó a mostrar un nivel sobresaliente. Su tío y los entrenadores, sorprendidos por el talento del pequeño, convencieron a su madre de llevarlo a una escuela en Palmira, Valle del Cauca.

La decisión no fue sencilla, pero el esfuerzo valió la pena. En Palmira, Óscar se unió al club Envigado de Palmira, su primera casa futbolística. Allí se destacó por su disciplina y mentalidad. Sin embargo, la vida lo llevó de regreso a Pereira, donde a los 12 años se presentó al club La Cantera. Su talento impresionó a los formadores, quienes decidieron becarlo. Pese a la carga económica, el joven respondió con goles: más de 70 en apenas dos años, además de llevar al equipo al subcampeonato de la Liga Risaraldense y conseguir dos títulos Telecafé.

De allí pasó a la Selección Risaralda, donde su talento siguió brillando y su nombre comenzó a sonar con fuerza.

El salto de Óscar Perea: de las calles de Pereira al fútbol profesional colombiano

Su talento no tardó en llegar a los oídos de los grandes. En 2020, Atlético Nacional —el equipo de sus amores— se cruzó en su camino. La pandemia retrasó su llegada a Medellín, pero no su hambre de gol. Finalmente, en 2021 se vistió de verde, destacándose en la categoría Sub-17 por su potencia y versatilidad en el campo.

El 14 de mayo de 2022, su sueño se hizo realidad: Hernán Darío “El Arriero” Herrera lo hizo debutar frente a La Equidad. Ese día, su familia lloró de orgullo al verlo cumplir la promesa que alguna vez había hecho de llegar al fútbol profesional.

Óscar Perea en Atlético Nacional.

Uno de sus goles más recordados fue ante América de Cali, cuando convirtió el segundo tanto más rápido en la historia reciente del club. En Atlético Nacional, Óscar dejó atrás el dolor y las dificultades económicas que lo acompañaron desde niño. En 54 partidos marcó 8 goles y dio 4 asistencias, cifras que ratificaron lo que todos intuían: Colombia tenía una nueva joya en formación.

Su talento no pasó desapercibido. En 2023, el prestigioso diario británico The Guardian lo incluyó en su lista de los 60 futbolistas jóvenes a seguir en el mundo, ubicándolo en el puesto 11.

De Colombia a Europa: el salto que internacionalizó su carrera

Su siguiente reto llegó en 2024, cuando dio el salto al Racing de Estrasburgo, en la Ligue 1 de Francia. Sin embargo, su paso por allí no fue el esperado. La falta de minutos y la dificultad de adaptación lo llevaron a tomar una decisión valiente: cambiar de rumbo para no frenar su crecimiento.

Óscar Perea en e AFS de Portugal.

Su nueva casa sería el AFS, de la Primera División de Portugal. Allí, Perea volvió a sentirse cómodo, recuperó su confianza y empezó a ganarse la titularidad frente a rivales de peso como Estoril Praia y Benfica.

Hoy, con apenas 19 años, Óscar Perea vuelve a ser noticia por su desempeño en el Mundial Sub-20. Es el referente de una Selección Colombia que ilusiona, un símbolo de entrega y esperanza para quienes creen en el talento joven.

Aquel niño que alguna vez pateaba balones en los potreros de Santa Cecilia hoy brilla bajo los reflectores del mundo. Su historia es la de un joven que, pese a las ausencias y los tropiezos, nunca dejó de creer que podía alcanzar el sueño que su padre no alcanzó a ver: vestir con orgullo los colores de Colombia y demostrar que el talento, cuando se cultiva con humildad y sacrificio, siempre encuentra su camino.

