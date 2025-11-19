- La reinvención del famoso Hotel Cosmos 100 de Bogotá como ancianato de lujo

El Hotel Cosmos 100 ha demostrado una capacidad de adaptación constante a las necesidades de sus clientes. Su más reciente estrategia es la creación de Cosmos Infinity, un proyecto diseñado como una alternativa para adultos mayores de 60 años que buscan vivir de manera independiente y sin preocupaciones, con todas las comodidades de un hotel cinco estrellas. Desde la pandemia, el hotel ofrece 23 habitaciones habilitadas para adultos mayores, que incluyen alimentación, actividades como clases y espectáculos musicales en vivo.

Las 23 habitaciones habilitadas incluyen comodidades diseñadas para huéspedes mayores y se ofrecen en cuatro tipos de suites: Junior Suite (41 metros cuadrados), Senior Suite (52 metros cuadrados con dos espacios independientes), y Grand Suite (77 metros cuadrados con tres espacios independientes). Todas las suites incluyen un plan completo de alimentación con comidas y refrigerios, además de servicios de lavandería y limpieza. Los huéspedes también tienen acceso a piscina cubierta, baño turco, ducha de hidromasaje y masajes, actividades físicas, juegos de mesa y misa. El servicio incluso cuenta con su propia página web en inglés, fomentando la atención a extranjeros.

Cosmos Infinity es un programa de residencia permanente para personas mayores de 60 años que desean vivir una vida independiente.

Fundación del Grupo Cosmos 100

La cadena Hoteles Cosmos es el resultado de una oportunidad de negocio que Carmen Navarro de Cajiao detectó en Quito. En 1976, ella convenció a su hijo, Ricardo Cajiao, de construir un hotel en un lote que poseía con su marido, Abelardo Cajiao, en la Calle 100 con transversal 21 en Bogotá. Esta zona ya se perfilaba como un sector comercial, cerca de la recién inaugurada Clínica Barraquer que comenzaba a recibir pacientes provenientes de varias ciudades del país con necesidades hoteleras. Ricardo Cajiao, ingeniero de profesión, convocó a nueve socios y creó la sociedad Inversiones Libra con un capital de 12 millones de pesos para iniciar la construcción.

El hotel Cosmos 100 fue una idea que Carmen Navarro de Cajiao trajo de Ecuador, que se inauguró en los inicios de la década de los años 80.

El hotel fue inaugurado por la familia Cajiao Navarro en 1982. Se destacó por ser el primer edificio redondo de la ciudad, por lo que fue apodado "el ponquecito". Su apertura marcó el funcionamiento del primer hotel en la capital que superaba las 110 habitaciones. Lograr una alta ocupación les tomó unos años, pero para

inicios de los años 90, su solidez permitió a Ricardo Cajiao adquirir lotes vecinos e inaugurar una segunda torre con 90 nuevas habitaciones y remodelar la icónica torre redonda en 1995. También añadió un gimnasio, piscina, dos restaurantes y salas de conferencias, estas últimas abrían la oportunidad de un nuevo negocio para eventos empresariales.

En 2002, asumió la gerencia Manfredo Linsker, de ancestros alemanes llegados a Pasto, la familia de su madre, Cilly Kahn, fue la fundadora del icónico Hotel Pacífico en Pasto. Linsker permaneció en el cargo 15 años, que coincidieron con la evolución de esta zona norte de la ciudad de residencial a comercial, y a la calle 100 en una gran arteria frente al Hotel que conectó el oriente con el occidente de la Capital. El Hotel Cosmos evolucionó para integrar el servicio hotelero con el de centro de convenciones, creando 18 salones para reuniones corporativas, 300 parqueaderos privados y una tercera torre que elevó el total de habitaciones a 300. Durante su administración, le apostó al único hotel de cinco estrellas en Buenaventura con centro de convenciones, Cosmos Pacífico, y abrió su primer hotel en Cali en sociedad con firmas de ingeniería del Valle del Cauca.

El diseño del Hotel Cosmos 100 estuvo a cargo del arquitecto Gabriel Pardo Rosas, su construcción marcó un hito en la arquitectura del norte de Bogotá

En 2015, Ricardo Cajiao firmó un acuerdo de licencia de franquicia con Hilton Worldwide para que su marca DoubleTree operara dos de sus propiedades en Bogotá, haciendo la entrada de la marca en Colombia. Ambos hoteles fueron remodelados, el DoubleTree by Hilton Bogotá Parque 93 reabrió sus puertas en diciembre de 2015 y la Torre C del Hotel Cosmos 100 se convirtió en el DoubleTree by Hilton Bogotá Calle 100 y reinaugurado en febrero de 2016. Ambos son operados por Hoteles Cosmos. En 2017, Juan Carlos Pradilla sucedió a Linsker y continuó la expansión con dos sedes de la cadena Morrison Bogotá, uno ubicado en la Zona Rosa y otro ubicado en Usaquen; y fortaleció el enfoque de gastronomía en los hoteles, aumentando los ingresos por alimentos y bebidas.

La pandemia de COVID-19, que golpeó duramente al sector hotelero, y bajó la ocupación a un 21 %, obligó al Hotel Cosmos a reinventarse, concentrándose en la operación de solo los cinco hoteles de su propiedad y apostando por el mercado del adulto mayor. Iniciaron ofreciendo sus servicios a quienes tenían una mayor probabilidad de enfermarse gravemente e incluso fallecer a causa del virus, posteriormente organizaron Cosmos Infinity dedicado específicamente a este segmento de la población.

Desde enero, Tomás Bradford asumió como gerente general, sucediendo a Linsker, quien se desempeñó como gerente por más de tres décadas. Ricardo Cajiao permanece como presidente de Inversiones Libra, la sociedad controlante del 100% de Hoteles Cosmos, dirigiendo el grupo junto a su hija Alexandra Cajiao Ospina, ejecutiva del grupo. El grupo incluye el Hotel Morrison Zona Rosa y Usaquén, Hotel Cosmos 100 & Centro de Convenciones, DoubleTree By Hilton Bogotá Calle 100 y Parque 93, y el Hotel Cosmos Pacífico.

