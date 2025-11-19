- El incumplimiento y caos en la obra aeropuerto de Tolu le puede pesar al director de la Aerocivil

La adecuación del Aeropuerto Internacional Golfo de Morrosquillo en Tolú, Sucre, para recibir aviones Jet ha sido una promesa central del presidente Gustavo Petro, quien ha respaldado públicamente su construcción, declarándola una prioridad nacional. La conectividad área de la región permitirá fortalecer el turismo, pilar fundamental del desarrollo económico del gobierno Petro, que destinó una inversión de más de $123 mil millones para la ejecución de la obra.

La Aeronáutica Civil adjudicó el contrato al Consorcio Aeropuerto Tolú SC, conformado por las empresas familiares: KMA Construcciones propiedad de Aníbal Ojeda Carriazo (actual gerente general del Consorcio) y de la familia Amin, Menzel Amín Bajaire padre y Menzel Amín Avendaño hijo; y el Grupo Empresarial LHS, de Luis Héctor Solarte y su hijo Luis Fernando Solarte, a través de Sonacol SAS (Solarte Nacional de Construcciones) y Constructora LHS.

La obra contempla el mejoramiento de la pista, calle de rodaje y plataforma existente, además de la ampliación de la plataforma, de la pista, construcción de las franjas de seguridad, instalación del sistema de ayudas visuales, señalización y demarcación de la pista, calle de rodaje y plataforma; junto a ello, la construcción del sistema hidráulico de la pista. El aeropuerto fue cerrado el 25 de agosto con este propósito. Aunque la fecha inicial de apertura era el 25 de octubre, esta fue inexplicablemente cambiada para el 25 de noviembre, con la única insistencia de que todo estaba “bajo control”

Sin embargo, una misiva de Aerocivil fechada el 29 de octubre detalla que el aeropuerto solo tendrá para el 25 de noviembre habilitada la pista nueva de 1.300 metros, insuficiente para cumplir con el objetivo presidencial de recibir aeronaves Jet A-320, por lo que esta temporada de vacaciones y festividades de fin de año solo podrán operar los vuelos de Satena y Clic con aviones tipo ATR42. Situación que generó, cancelación de reservas, paquetes turísticos caídos, operadores sin itinerarios, turistas desviados a Cartagena, Montería y Barranquilla, caída abrupta de ingresos, hoteles semivacíos en plena temporada alta y comerciantes reportando pérdidas millonarias.

Una carta dirigida al procurador Gregorio Ejach, por parte de Emiro Arrazola, un empresario reconocido como el principal impulsor del aeropuerto de Tolú, desde hace más de 45 años, advierte sobre graves fallas que rodean la obra y solicita una acción inmediata del Estado.

El documento detalla que, si el aeropuerto abre en las condiciones actuales, los pasajeros estarían despegando y aterrizando en una pista sin cerramiento reglamentario, con franja de seguridad en duda y con obras críticas inconclusas. La misiva denuncia al director de la Aerocivil, brigadier general (r) Henry Pinto, como el responsable directo de un manejo “caótico, improvisado y perjudicial” y solicita de la Procuraduría una inspección urgente, técnica y presencial antes de la reapertura.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.