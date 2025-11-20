Como lograron los cafeteros colombianos que Trump les quitará el arancel al café

El trabajo de lobby del estratega William Murray, que está desde hace más de una década al frente de la Asociación nacional del café en EEUU fue definitivo

Desde hace más de una década el estratega y lobista norteamericano William Murray, está al frente de la National Coffee Association –asociación nacional del café- liderando campañas para posicionar el café como una bebida saludable y esta ocasión la intervención de Murray para lograr que el presidente Trump desistiera de los aranceles que amenazó ponerle a las importaciones de café. Colombia quedó con cero arancel y a Brasil, que mantiene tensión con Trump, bajó a un 40 %, circunstancia muy favorable para el café colombiano.

La National Coffee Association of the United States, fundada en 1911, reúne importadores, tostadores, intermediarios, exportadores, minoristas, mayoristas, todos los sectores involucrados desde el cultivo a la taza. A través de una poderosa red de relaciones políticas busca influir para que el Departamento de Agricultura y el Congreso de los Estados Unidos para que el comercio del café fluya con la menor cantidad de barreras con logros reconocidos. Aunque el campeón fue el resultado de cero arancel.

Los miembros son empresas, no países, y la Federación de Cafeteros es miembro en su calidad de exportador. En su junta directiva están Franciso Eladio Gómez de Colcafé –una marca de Nutresa de propiedad de Jaime Gilinski, y Andrés Ospina Mejía por Olam –una empresa agroindustrial global- y Nicolás Rueda de Neumann Kaffee Gruppe otra empresa global cuyo epicentro está en Hamburgo.

La Federación Nacional de café con el huilense Germán Bahamón mantienen un equipo de comercializadores de café verde y liofilizado que trabajan con la gerencia comercial de Esteban Ordoñez Simmonds en la FNC Bogotá. Juan Esteban Orduz fue el último presidente en Nueva York encargado de la diplomacia cafetera, que tuvo brillo desde Andrés Uribe Campuzano y Alfonso Gómez Jaramillo pero lo perdió con la llegada de Bahamón y la presión a implementar políticas de austeridad.

El lobby cafetero tuvo eco en el gobierno Trump que empezó a revisar la medida arancelaria sobre productos como el café, que “no se producen en cantidades suficientes” en Estados Unidos y que terminan golpeando el bolsillo del consumidor.

La inflación está pesando en los votantes y el aumento del costo de vida son temas prioritarios para el mandatario republicano. El factor brasilero al que le sostuvieron el arancel del 40% favorece a café nacional en cuanto el 30 % del café que se consume en Estados Unidos llega de ese país. Colombia había sacado provecho de la situación. Según cifras de la Dian, analizadas por Analdex y Asoexport, entre enero y agosto de 2025 las exportaciones colombianas de café hacia Estados Unidos aumentaron 14,7 %.

Aparte del café, de esta última medida se beneficiaron otros productos como el aguacate Hass, las frutas tropicales, plátano, cacao, carne de res, de tal manera que sumando el petróleo y el oro que ya estaban exentos; el 64 % de la oferta de exportación a la Norteamérica quedó sin aranceles de Estados Unidos, aunque aún falta por negociar, según la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), las flores, la tilapia y la panela.

