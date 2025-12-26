- La Registraduría se toma TransMilenio: entre portales y estaciones busca facilitar el voto en Bogotá

Entre estaciones y afanes de fin de año, la Registraduría llevó la inscripción electoral a los portales de TransMilenio

En Bogotá, donde buena parte de la vida ocurre entre estaciones, validadores y filas interminables, la democracia decidió bajarse del escritorio y subirse al sistema de transporte. En plena recta final de diciembre, mientras miles de personas se mueven por la ciudad para cerrar el año, la Registraduría Distrital instaló sus campañas móviles de inscripción en los nueve portales de TransMilenio, apostándole a un gesto simple: facilitar el voto antes de las elecciones de 2026.

La escena es cotidiana y, al mismo tiempo, poco habitual. Funcionarios con chalecos institucionales ubicados estratégicamente en los portales atienden a ciudadanos que, entre un trayecto y otro, aprovechan para actualizar su puesto de votación. No hay largas filas ni trámites complejos: solo la intención de acercar un derecho que muchas veces se posterga por falta de tiempo.

Las jornadas se realizan los días 26, 29 y 30 de diciembre, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde. No es una fecha menor. Fin de año suele ser sinónimo de traslados, regresos al país y cambios de residencia, justo los escenarios en los que miles de personas necesitan actualizar su inscripción electoral para no quedar por fuera del censo.

TransMilenio: la estrategia de la Registraduría para evitar la abstención

La iniciativa hace parte de una estrategia más amplia que busca reducir el abstencionismo y fortalecer la participación ciudadana. Solo en Bogotá, TransMilenio moviliza a cientos de miles de personas al día, lo que convierte a sus portales en puntos clave para llevar servicios públicos directamente a la ciudadanía.

Estas campañas móviles se suman a más de mil jornadas similares que la Registraduría desarrolla en todo el país, además de cerca de 400 puntos permanentes de inscripción. La lógica es clara: si el ciudadano no puede ir al trámite, el trámite va hacia el ciudadano.

El llamado está dirigido especialmente a quienes cambiaron de lugar de residencia, regresaron de forma permanente al país o aún no hacen parte del censo electoral pese a tener cédula expedida antes de 1988. Para ellos, esta puede ser la diferencia entre votar cerca de casa o recorrer media ciudad el día de elecciones.

En una ciudad acostumbrada a la prisa, la campaña deja un mensaje silencioso pero potente: participar también puede ser un acto cotidiano. A veces, ejercer el derecho al voto empieza simplemente por detenerse unos minutos antes de cruzar el torniquete.

