- Moñona del Acueducto de Bogotá: les ganó una pelea de $ 67 mil millones a brasileros y colombianos

El pleito está desde la Alcaldía de Claudia López, un tribunal de arbitramento puso a pagar al consorcio EAAB y Epic PTFW y Seguros del Estado y Zurich

Y las compañías de seguros del Estado S.A y Zurich Colombia Seguros S.A deberán cancelar la suma de $13.718 millones de acuerdo con el Laudo Arbitral fallado a favor de Acueducto.

El pleito viene desde la Alcaldía de Claudia López con Cristina Arango en la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá cuando el consorcio Epic PTFW fue sancionado por abandonar la obra de ampliación de la planta de tratamiento Francisco Wiesner en La Calera e incumplir con el contrato.

Hubo demandas de por medio y finalmente el pasado 15 de diciembre de 2025, un Tribunal de Arbitramento le dio la razón a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, sobre el abandono e incumplimiento en la ejecución de las obras de ampliación, que adelantaba el Consorcio Epic PTFW en la planta de tratamiento Francisco Wiesner y lo condenó a pagar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la suma de $74.000 millones por los perjuicios ocasionados. En el fallo también fueron sancionadas las compañías Seguros del Estado S.A y Zurich Colombia Seguros S.A con el pago de $13.718 millones, que fue el valor máximo asegurado.

Aunque fue Arango quien inició el proceso, será Natasha Avendaño la actual gerente a quien le tocó asumir el drástico racionamiento de energía, será quien coseche el triunfo jurídico.

El Consorcio Epic PTFW está conformado por las Empresas: proyecto de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente S.A.S, Ecman Engenharia S.A, Ingecol S.A Sucursal Colombia y todas quedaron afectadas por la decisión del Tribunal de arbitramento, así como las dos aseguradoras. Tienen igualmente que asumir los costos procesales y por esto irán $ 67.000 millones para el Acueducto de Bogotá y $ 7 mil los honorarios de los abogados involucrados.

La historia de una obra inconclusa

En diciembre de 2017, la Empresa de Acueducto de Bogotá, adjudicó un contrato por la suma de $93.825 millones al Consorcio Epic PTFW integrado por una empresa brasilera Ecman Engenharia y las empresas colombianas Prispma e ingecol y el objeto contractual del contrato era la ampliación de la planta de tratamiento Francisco Wiesner ubicada en el municipio de la Calera en Cundinamarca, con un tiempo de ejecución de las obras de 26 meses, para lo cual el Consorcio recibió un anticipo por valor de $21.000 millones.

El acta de inicio del contrato se firmó entre las partes el 22 de marzo de 2018 y las obras debieron ser entregadas en julio de 2020 esa fecha no se cumplió y el 15 de febrero de 2021 el contratista abandonó las obras, dejo la toda la maquinaria parada y no le pago a los trabajadores. En agosto de 2021, inició un proceso jurídico contra el contratista y se realizo una audiencia a donde asistieron, la firma contratista, las aseguradoras y la empresa interventora Consorcio PTAP FW 2017.

En ese momento, la idea de la empresa de Acueducto era declarar la caducidad del contrato, pero los contratistas y las aseguradoras pidieron un plazo hasta el primero de septiembre de ese mismo año. Al final nunca cumplieron, las obras quedaron con un porcentaje de avance del 40% y la empresa de acueducto de Bogotá declaro la caducidad del contrato, dando continuidad al proceso jurídico contra la firma contratista, el cual fue fallado por el Tribunal de Arbitramento.

La gerente Arango se propuso concluir la obra. En diciembre de 2022, la Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá, adelantó un nuevo proceso licitatorio y adjudicó un nuevo contrato por la suma de $141.373 millones al Consorcio PTAR Wiesner conformado por las empresas Powerchina Internacional Group Limited sucursal Colombia y Sinohydro Bureau & Co, LTD sucursal Colombia, para la terminación de las obras de ampliación de la planta de tratamiento Francisco Wiesner.

Los trabajos de ampliación y obras complementarias empezaron en marzo de 2023, y deberan culminar con la planta funcionando en un cien por ciento a medios del próximo año 2026, un seguimiento a cargo de la gerente Avendaño. Con estas obras de ampliación, la planta Francisco Wiesner logra mejorar el abastecimiento de agua para los bogotanos y los habitantes de 10 municipios en Cundinamarca.

