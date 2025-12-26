Las alianzas entre China y América Latina ya empezaron a mostrar sus primeros frutos

En lo que va del año 2025, la cooperación entre China y América Latina y el Caribe (ALC) ha dado nuevos resultados fructíferos. De enero a octubre, el volumen del comercio creció un 3.5% interanual, alcanzando 449,150 millones de dólares. China ha venido ejecutando la nueva línea de crédito equivalente a 66,000 millones de yuanes (9,300 millones de dólares), anunciada en mayo de este año, y diversos proyectos “pequeños y hermosos”, además de ofrecer miles de plazas de capacitación y becas gubernamentales. Cobra mayor fuerza la cooperación en innovación, lo cual reviste un gran significado positivo para el Sur Global e incluso para la economía mundial.

El Gobierno chino publicó el 10 de diciembre de 2025 el III Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe (en adelante, “el Documento”), dando a conocer los principios y propuestas chinos como una hoja de ruta clara hacia una comunidad de futuro compartido entre China y ALC.

China implementa los “Cinco Programas” propuestos por el Presidente Xi Jinping en la IV Reunión Ministerial del Foro China-CELAC: Solidaridad, Desarrollo, Civilización, Paz y Lazos entre los Pueblos. Con la promoción del desarrollo común y el beneficio mutuo como núcleo, China integra las necesidades fundamentales de los países de la región en la agenda de cooperación.

Puntos Clave de la Política de China hacia ALC

Sintonía con el Sur Global: China considera a ALC como una fuerza importante para defender la equidad y la justicia internacional. Ambos profundizarán la confianza política mutua bajo el liderazgo de alto nivel, salvaguardando la soberanía nacional y oponiéndose al hegemonismo.

Actualización de la Cooperación: Se busca transformar los proyectos tradicionales (infraestructura, manufactura, agricultura) hacia un modelo impulsado por la innovación a través del “Programa de Asociación Científico-Tecnológica China-ALC”, que abarca las áreas de vanguardia como la economía digital, energía verde, inteligencia artificial y biomedicina.

Sinergia de Estrategias: China promoverá la articulación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta con las estrategias de desarrollo nacionales, ofreciendo a la disposición de la región la capacidad productiva de alta calidad y las ventajas financieras de China para potenciar su integración regional.

Vínculos entre los Pueblos: Se reforzará la red de intercambio multidimensional en educación, cultura, turismo y salud, con una notoria ampliación de las becas y apoyo a la enseñanza del chino mandarín, para fortalecer la capacidad de desarrollo autónomo de la región.

Como presidente pro tempore de la CELAC, Colombia ha desempeñado un papel estelar en las relaciones entre ALC y China. Bajo la guía del nuevo documento de política y las propuestas del XV Plan Quinquenal de China, ambas partes fortalecerán la confianza estratégica y optimizarán su estructura comercial. Se explorarán potenciales en infraestructura, energías limpias, Big Data y ciudades inteligentes, apoyando la reindustrialización de Colombia y su transición hacia industrias emergentes, verdes y de alto valor agregado.

* El autor de este texto es el embajador de China en Colombia.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.