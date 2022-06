La regañada que le pegó Iván Mejía a Tulio Gómez por la tacañería con el América

Tras la final de la Liga femenina, que dejó como campeón al conjunto escarlata, el periodista no se guardó nada y exigió al empresario respetar a lo hinchas

La final entre el Deportivo Cali y el America por la liga colombiana femenina significó todo un hito después de que 35 mil aficionados escarlatas llenaran por completo el estadio Pascual Guerrero, logrando así el récord de mayor asistencia en toda la historia de la liga femenina y confirmando que no les importa si es el equipo femenino o el masculino el que juega, siempre están apoyando.

El partido inició tensionante, sobre todo porque en el encuentro de ida el Deportivo Cali había logrado una ventaja de 2-1. Sin embargo, las jugadoras americanas supieron utilizar el ambiente a su favor y terminaron ganando la liga nacional con un marcador global de 4-3, alzándose por segunda vez como el club femenino más importante del país.

A este resultado, y la tremenda congregación que se vivió en el estadio Pascual Guerrero, el periodista retirado Iván Mejía envió un mensaje al dueño de los escarlatas, Tulio Gómez, quien en los últimos semestres ha sido bastante criticado por la gestión que ha hecho del equipo masculino, no solo por contratar técnicos que no sirven, sino por fichar jugadores que al final no cumplen con las expectativas.

Tulio, esta hinchada merece un equipo bueno con jugadores de categoría. Tulio, entienda el mensaje y deje la soberbia y el agrande . — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) June 5, 2022

"Deje la soberbia y el agrande" fue la sugerencia que le hizo Mejía al dirigente, resaltando que con una respuesta como la que dio la afición en la final de la liga femenina, los resultados del club de los diablos rojos deberían ser mejores, sobre todo en el club masculino, que desde 2020 no logra ningún titulo importante.

