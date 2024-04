Así puede ver los partidos de la Liga BetPlay totalmente gratis por internet; hay enlace legal

.Publicidad.

El Todos contra todos de la Liga BetPlay está a punto de acabar y, a falta de una fecha, Millonarios, Junior, Once Caldas y Medellín vivirán como una verdadera final el último partido de la primera fase. De los 4 equipos, 1 se quedará por fuera y, como es usual, para evitar trampas en los resultados, todos los partidos se vivirán en simultáneo. Allí es donde entra la opción de poder disfrutar de los compromisos por internet, pues, Win Sports, pensando en el cubrimiento y en que los fanáticos no se pierdan un solo minuto, transmitirá los compromisos por Youtube.

Programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2024 - I

Los links para ver la fecha 19 de la Liga BetPlay totalmente gratis

El periodista que lanzó la chiva fue Paolo Arenas y lo hizo a través de su cuenta de X. En la publicación, el comunicador confirmó que el canal de los Ardila Lulle estará cubriendo 7 partidos por internet, de los 8 que se disputarán este 28 de abril, y que tendrán en acción a los equipos que están peleando por un cupo en el grupo de los 8. Entre los compromisos más relevantes están Cali vs Junior, Envigado vs Medellín, Millonarios vs Chicó y Once Caldas vs América, de los cuales se definirán los últimos clasificados a los cuadrangulares.

La completa información dada por el comunicador confirmó no solo los narradores y comentaristas que estarán en cada uno de los encuentros, sino también los links en donde se podrán disfrutar de los compromisos. Para cada partido existen 2 enlaces, el del primer tiempo y el del segundo tiempo, aclarando que el partido de Millonarios vs Chicó, no se podrá ver, pero sí se podrá escuchar a través de los enlaces compartidos.

Narradores, comentaristas y links oficiales (legales) para ver GRATIS cada uno de los 7 partidos que definen algo en la última fecha:



Cali vs Junior:

Carlos Gómez y Carlos Alemán.

1T: https://t.co/OKWeEtvUSN

2T: https://t.co/HY2NsxOhhI



Millonarios vs Boyacá Chicó:

'El Cantante'… pic.twitter.com/VoZbhSE6iH — Paolo Arenas (@PaoloArenas) April 25, 2024

Tenga en cuenta que la jornada de partidos simultáneos iniciará a las 5 pm y tendrá los siguientes compromisos: