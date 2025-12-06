La reconocida mujer a la que el partido Liberal recurre para aumentar sus plazas en el Congresos

Leonor Espinoza, quién ha sido catalogada como la mejor chef del país, quiere cambiar la cocina de su restaurante Leo en Chapinero, por una silla del Congreso de la República en el centro de la capital. El partido Liberal le propuso encabezar la lista de la Cámara de Representantes por Bogotá. Su decisión de ingresar a la política es armónica con sus estudios de economía de la Universidad Tecnológica de Bolívar y su interese de darle una nueva opción de empleo a los colombianos que trabajan la tierra recobrando el orgullo por los platos locales.

Espinoza nació en Cartago (Valle) aunque a los cinco años se fue a Cartagena y su vida nunca fue predecible o rutinaria. Sus días los ha gastado estudiando Bella Artes, abriendo un restaurante de comida tailandesa en Barranquilla, modelando y vendiendo plátano en un comedor de Baranoa Atlántico. En la capital fue donde consiguió fundar el restaurante Leo y consagrarse como una de las cocineras más importantes del país y colocarse dentro las mejores chefs del mundo.

En su cocina han pasado varios comensales que pueden pagar 300 mil pesos cuando están cortos de presupuesto para la comida. Por su oficio ha buscado recorrer el país, ampliar sus saberes y conocer las necesidades de las regiones y sus comunidades con el fin de visibilizar estos territorios y promover su desarrollo. Su trabajo no se basa simplemente en los quehaceres culinarios, entiende la cocina como un proceso artístico con un fuerte componente social. Por todo esto, sintió un llamado por la política y los liberales fueron quienes la buscaron. El secretario del Partido Liberal, Jaime Jaramillo Urango, la contacto.

Por el amor de la chef por la cultura y el arte, los liberales la juntaron con María Paz Gaviria, quien es licenciada en Artes Liberales y cuenta con una especialización en Historia del Arte. La fórmula María Paz Leonor Espinoza es la apuesta de los Liberales para ocupar cargos en el Congreso.

Gracias al @PartidoLiberal por permitirme encabezar la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá. Es un honor asumir este compromiso con la convicción de que, desde la gastronomía, podemos impulsar políticas públicas que generen empleo digno, fortalezcan la economía,… — Leonor Espinosa (@Leoescocina) December 5, 2025

