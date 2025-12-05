- La justicia nada que parece llegarle a una de las fundadoras de la ECCI

Luz Lastenia López quien fue condenada por urbanización ilegal en 2024, sigue sin demoler su casa y asistiendo a eventos sociales como si nada hubiera pasado

Se pensó que habría justicia por la urbanización ilegal en la Reserva del Bosque Oriental de Bogotá cuando se ordenó demoler las mansiones e imponer un castigo a los responsables. La realidad fue otra. Una de las involucradas, Luz Lastenia López de Soler, una de las fundadoras de la universidad ECCI, ni ha demolido su casa ni ha cumplido a cabalidad la casa por cárcel.

Luz Lastenia López mediante Inversiones Team Sol construyó una mansión de 1.058,4 mt2 , con espacios amplios, parqueaderos , que en teoría se debieron demoler, aunque la casa de huéspedes nunca la tocaron . Tampoco la casa por cárcel le ha impedido a la López hacer presencia en los eventos sociales de la universidad. En la última inauguración de la ECCI, un edificio en la Carrera 7# 51-13, se vio a López romper la cinta, situación por lo menos llamativa cuando debía estar encerrada en su casa.

Foto: Universidad ECCI

Junto con Luz Lastenia López y Fernando Soler estableció la ECCI, una organización que no ha parado de crecer. El claustro educativo nació en 1977 con el nombre de Escuela Colombiana de Carreras Intermedias en Bogotá y muy pronto sería más conocido por sus siglas ECCI, su enfoque era la formación técnica, y contaba con apenas 15 estudiantes y 4 profesores. El método propedéutico de ofrecer educación por ciclos fue todo un éxito y para 2014 consiguió ser reconocida de manera formal como universidad. Tiene la capacidad de ofrecer 20 programas de pregrado, 3 de postgrado, un colegio bilingüe y un musculo financiero capaz de gastar $ 13.000 millones en infraestructura.

Además de crecer como Institución, la ECCI también aumentó la fortuna de Luz Lastenia López y Fernando Soler, quienes han enfrentado, por lo menos dos escándalos, uno por presunto fraude procesal y el otro por la mansión en la Reserva Oriental de Bogotá.

Para el primer escándalo se señaló a Fernando Arturo Soler López, rector de la Universidad ECCI, de falsedad en documento privado y de fraude procesal. Todo fue por inconvenientes en el arriendo de una papelería y por la supuesta suplantación de una firma. El involucrado Soler se declaró inocente y no hay ninguna condena.

Para el segundo caso, se acusó a Luz Lastenia López de urbanización ilegal en la Reserva del Bosque Oriental, que terminó dando casa por cárcel a la representante legal de la constructora Inversiones Team Sol, la fundadora de la ECCI Luz Lastenia López. Aquí si hubo condena, pero todo parece indicar que no se cumple.

Vea también: Los 3 millonarios que tuvieron que tumbar sus mansiones por invadir los cerros de Bogotá

