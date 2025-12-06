El consorcio que tiene retrasos en varias obras ha cumplido con el túnel que conectará las Américas con la avenida 68

Esta obra está cargo del Consorcio liderado por Mario Huertas el mismo no ha podido con un puente carrera 30 y la troncal de la Carrera 68

La construcción del túnel que conectará la Avenida las Américas con la Avenida Carrera 68 ya alcanzó el pasado mes de noviembre de 2025 un 75% de avance en la ejecución de las obras y en general este grupo tres llegó a un avance de obra del 73,34% el pasado 17 de noviembre, la estación de la calle 11 presenta un avance del 68,74% incluido los vagones y la cubierta, mientras que el puente peatonal de la 68 con calle 9 C ya fue puesto en funcionamiento en marzo de este año.

El Consorcio también tiene a su cargo la construcción de tres estaciones más para el sistema de transporte masivo, tres taquillas y tres cicloestaciones así como la intervención de 23 mil metros cuadrados de espacio público. El Consorcio Eucarístico Carrera 68, es el mismo que, se encuentra construyendo el nuevo puente en el sector de Venecia para conectar la autopista sur con la carrera 30 y la avenida 68, estas obras tienen un retraso importante en la ejecución por lo cual fue sancionado por el IDU.

Está conformado por: las empresas Mario Alberto Huertas Cotes con el 50% y MHC ingeniería y Construcciones de Obras Civiles S.A.S con el otro 50%, el tramo tres va desde la Avenida las Américas hasta la Avenida Centenario en la calle 13. Con una inversión de $206.413.520.077. la obra que debía ser entregada en 2024, se tiene previsto que sea a mediados de 2026.

De acuerdo con el Director del IDU Orlando Molano, el túnel tendrá una Longitud de 485 metros con un ancho aproximado de 8,25 metros, el cual permitirá la circulación de los buses de Transmilenio con fluidez sin tener que utilizar vías mixtas. Actualmente el Consorcio trabaja en la construcción de vigas y excavaciones en primer y segundo nivel.

También la construcción de 24 mil metros cuadrados de espacio público, más de 7.200 metros cuadrados de zonas verdes y un kilómetro de cicloruta. En la construcción del túnel laboran 600 personas las 24 horas para cumplir con los cronogramas estipulados por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. La apuesta de la Alcaldía de Galán es entregar todas las obras de la troncal de la 68 en 2027 antes de la entrada en operación de la primera línea del Metro de Bogotá en 2028.

Aseguró el funcionario que, en varios módulos del deprimido ya terminó la construcción de las losas y faltan unos cuantos metros para empalmar el túnel con el costado de la Avenida las Américas con el costado de la Avenida 68, el cual mejorará la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los bogotanos en este sector de la ciudad afirmó Molano Pérez.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.