- La dueña de Frisby Colombia quema un último cartucho contra Frisby España que ganó el round

Liliana Restrepo y su abogada Juliana Echeverry apelaran el fallo de la Oficina Española de Patentes y Marcas que autorizó a Charles Dupont el uso de la marca

La dueña de Frisby Liliana Restrepo, quien se quedó con el manejo de la empresa tras la muerte de su esposo Alfredo Hoyos, fue la primer sorprendida cuando se enteró que había aparecido una Frisby España. Compañía que iba con todo para quedarse con el manejo de la marca en el país ibérico. La reacción fue inmediata y para ello contrató a la abogada Juliana Echeverri para que liderara la defensa legal. Después de un año largo de pleito jurídico, las cosas no le han salido bien para los colombianos.

La Oficina Española de Patentes y Marcas con sede en Madrid acabó de autorizar el uso de la marca Frisby en España registrada por el español Charles Dupont, una medida que lleva a cancelar los registros que había la dueña pereirana para operar en España. La abogada colombiana está lista para contratacar y ha informado que apelara con el propósito de buscar reversar la decisión que encuentra sin fundamentos.

El pleito por Frisby

Frisby nació en Pereira, Risaralda en el año 1977 fundada por los esposos Alfredo Hoyos y Liliana Restrepo

Crédito: Archivo particular

Todo comenzó cuando el negocio de pollo Frisby Colombia denunció el uso no autorizado de uno de sus logotipos por parte de una empresa ubicada en Bilbao en 2024. Según los alegatos, la compañía española quería utilizar una imagen y una marca muy similares a las empleadas por Frisby en Colombia, lo que dio inicio a uno de los procesos de propiedad intelectual más sonados en la historia reciente del país.

Dentro de la defensa, Charles Dupont, portavoz de Frisby España S.L., sostuvo que su empresa podía utilizar el logotipo del pollo. Por su parte, los abogados contratados por Frisby Colombia, propiedad de Alfredo Emilio Hoyos Manzuera, argumentaron que la compañía extranjera no tenía derechos sobre la marca en la Unión Europea.

En los alegatos de la parte española, Frisby S.A. BIC —fundada por Gonzalo Barrenechea Correa— habría dejado de usar sus signos distintivos en Europa durante cerca de cinco años. Bajo esa lógica, los españoles sostuvieron que podían emplear los eslóganes y la imagen sin mayores restricciones en Bilbao y en el resto de España. Además, justificaron su actividad señalando que buscaban atender a la comunidad latinoamericana, que en España alcanza aproximadamente 4,2 millones de personas.

Ante la diferencia de posiciones, el caso fue llevado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). En medio del proceso, Gonzalo Barrenechea abandonó el proyecto de Frisby España, dejando a Charles Dupont como principal representante de la empresa en el litigio.

La decisión de la OEPM

La OEPM, dirigida por la funcionaria Elisa Rodríguez Ortiz desde junio de 2024, fue la entidad encargada de analizar el caso. Rodríguez proviene del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y cuenta con formación en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada.

Durante su gestión, ha impulsado una visión orientada a fortalecer el servicio al ciudadano, con énfasis en la sostenibilidad y la modernización digital de la entidad. Su objetivo ha sido garantizar respuestas más ágiles y eficientes tanto para empresas como para particulares.

En el caso de Frisby contra Frisby España, la OEPM tomó inicialmente la decisión de frenar el registro de la marca en territorio español. Sin embargo, a medida que avanzó el proceso, la entidad reconsideró su postura y terminó autorizando el funcionamiento de la franquicia en España.

La decisión más reciente, contenida en una resolución expedida el 23 de abril de 2026, analizó las tres solicitudes presentadas por la firma española. En ese documento, la oficina no solo avaló la operación de Frisby España, sino que también canceló los registros previos realizados por la marca colombiana en 2001.

Frisby es el pollo más vendido en los domicilios

Foto: Redes sociales

Esta determinación ha sido el detonante de la apelación presentada por el equipo jurídico de Frisby Colombia, que insiste en la defensa de sus derechos de propiedad intelectual en el mercado europeo. Con ello, el caso sigue abierto y promete nuevos desarrollos en los próximos meses, en una disputa que trasciende fronteras y pone a prueba los alcances de la protección de marcas a nivel internacional.

Expertos en propiedad intelectual señalan que este tipo de casos suele depender del uso efectivo de la marca en cada territorio, así como de la capacidad de demostrar reconocimiento comercial. Por ello, el desenlace podría sentar un precedente relevante para empresas latinoamericanas que buscan expandirse en Europa, especialmente en sectores altamente competitivos como el de alimentos y franquicias.

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