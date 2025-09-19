El hombre que enamoró a Margarita Ortega, tras diez años de divorcio de Ramiro Meneses

La presentadora y el director general de contenido del Canal 1 se conocieron en los pasillos del canal, medio del que Margarita hace parte desde hace 8 años.

La presentadora y el director general de contenido del Canal 1, su nueva pareja, se conocieron en los pasillos del Noticentro 1 del que ella es presentadora hace XX años

Margarita Ortega era todo lo contrario al hombre con el que la veían tomada de la mano hace más de una década: ella es alta, de ojos azules y cabello castaño. Él es bajo de estatura, delgado y carente del prototipo de belleza masculina. Pero fueron por muchos años la pareja más estable de la farándula criolla. Margarita Ortega y Ramiro Meneses, se conocieron en el año 2000. Ella tenía 27 años y él 30, Para entonces, ambos eras figuras reconocidas.

Su formación como comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad Los Libertadores, la había llevado a ser presentadora de noticias, y poco después incursionó en telenovelas, películas y obras de teatro. Fue en ese entorno donde coincidió con Ramiro Meneses.

Ramiro Meneses, actor, director y productor de televisión. Compartían set de grabación, pero al principio no se llevaban bien. Parecían ser completamente opuestos. Sin embargo, fue precisamente esa diferencia la que con el tiempo dio paso a una amistad que luego se transformó en amor.

Cuando su relación comenzó, la farándula colombiana no dejaba de preguntarse cómo era posible que aquel hombre bajito y despeinado y con aire de hippie hubiera conquistado a una de las mujeres más bellas del país. Para la pareja, la respuesta era sencilla: el amor no tiene que ver con el aspecto físico. Margarita estaba tan fascinada con la personalidad de Ramiro que, según confesó tiempo después, no se dio cuenta de su estatura hasta años más tarde.

Juntos formaron un hogar con Emiliano, el hijo de Margarita, fruto de su primer matrimonio. En 2004 se convirtieron en padres de Melibea. Su relación duró quince años. Era un matrimonio estable. Habían encontrado armonía en sus vidas, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Llegaron a la conclusión de que aquello que los unía ya no era suficiente. No querían continuar con una vida aparentemente perfecta, cuando en el fondo ya no se sentían plenos.

La ruptura tomó por sorpresa a la opinión pública. Desde entonces, ambos optaron por el silencio, manteniéndose reservados frente a la prensa, que insistía en conocer los motivos de la separación. Margarita continuó con su carrera profesional. Se unió al noticiero CM& como presentadora y, tras su salida del canal, viajó a Malta para perfeccionar su inglés.

A su regreso a Colombia, participó en El Latido de Canal Capital, y luego volvió a los noticieros, esta vez en Noticentro 1 del Canal 1. Lo que no imaginaba era que allí volvería a encontrar el amor.

El nuevo amor de Margarita Ortega

La presentadora fue captada por las cámaras de El Fisgón, del programa de televisión La Red, a la salida del concierto de la banda de rock Molotov en Bogotá, en compañía de un misterioso hombre. Las imágenes la mostraban sobre la acera, conversando con él con evidente cercanía, incluso recostando su cabeza sobre su hombro.

El equipo del show realizó sus respectivas averiguaciones y, tras hablar con la propia Margarita, confirmó la identidad de su nuevo enamorado, el periodista Joan Avellaneda, director general de contenido de Canal 1.

Al igual que su anterior relación, este nuevo vínculo nació en el trabajo, donde ambos coinciden a diario. “Nos contó que sí. Efectivamente, está enamorada, está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Es una relación bastante estable que lleva unos meses”, relató la presentadora del programa, Mary Méndez.

