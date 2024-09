La razón por la que se creó el Festival Cordillera, la joya de Páramo

No sólo sería una versión más latina del Estéreo Picnic, sino que fue pensado como una iniciativa por el medio ambiente que pudiera ser replicada en todo el mundo

Parece que con el paso de los años, Páramo Presenta, productora que acaba de presentar el cartel de Estéreo Picnic 2025 y viene realizando dicho evento desde hace casi quince años, descubrió que los mejores talentos latinoamericanos como Los Fabulosos Cadillacs (que tocarán en reemplazo de Fito Páez, quien se accidentó hace días), Juan Luis Guerra, Molotov, Hombres G, entre otros, también podían convivir dentro de un festival. Por ejemplo, el Festival Cordillera que comenzará dentro de pocas horas.

Así que, basándose en cómo se les agotaban las boletas de muchos conciertos de bandas latinoamericanas, se inventaron el evento; pero con un componente adicional, el eje tendría que ser la conservación del medio ambiente.

Un artículo de 2022 del diario El Espectador así lo remarca: "Al ser el lugar donde se revive la esencia y el orgullo latino, se busca que el Festival sea recordado como un espacio comprometido con el medio ambiente y que las prácticas ecológicas en eventos masivos como este, sean replicados en todo el continente y en el mundo". Un sueño que, para el evento multitudinario que este año celebrará su tercera edición, podría volverse realidad dentro de muy pocos años.

Entre las iniciativas pensadas para alcanzar estos objetivos, en ese texto Laura Vásquez, vocera del festival, enfatizó que Cordillera era el primer festival de Colombia que hacía una medición de la huella de carbono y que una de las ideas que tenían para combatir ese consumo, era que cada transacción con tarjeta de crédito les representaba a ellos del deber de sembrar un árbol en un conocido páramo cundinamarqués.

Cordillera también ha hecho lo posible por ser un festival plástico cero, tanto a través de los productos que se venden en el festival, como de las restricciones aplicadas a sus asistentes. Además, este año se repetirá la iniciativas de los ecoguardianes, que tan buenos resultados dio en la última edición. Estos guías serán los encargados de asesorar a quienes tengan alguna duda sobre el tratamiento de los residuos.

Además, las lecciones aprendidas en Festival Cordillera, han ayudado a que la organización tenga mejor información para que el Estéreo Picnic sea un festival que tenga un impacto climático menor.

Incluso una de las razones a considerar al trasladar el evento a Bogotá, también fue esa. Tener un festival en el centro de Bogotá evita la necesidad de que los automóviles de los asistentes tengan que desplazarse hasta el municipio de Briceño, donde hasta 2024 se hacía el evento.

¿Cuál podría ser la lista de canciones de Juan Luis Guerra y Los Fabulosos Cadillacs en el Festival Cordillera?

De acuerdo a las últimas listas de selecciones musicales tocadas en los últimos conciertos de estos artistas y recogidas por el portal Setlist.fm, es fácil hacer un estimado aproximado sobre qué canciones podrían sonar en los dos conciertos más importantes de esta edición del festival. A continuación le dejamos dos listas, que podrían aproximarse mucho a las definitivas.

Esto es lo que podría sonar el sábado cuando cante Juan Luis Guerra

Con base a lo interpretado por el dominicano en sus últimos shows y, en particular, en un concierto reciente en Málaga, esta podría ser su selección musical: 1) Rosalía 2) La Travesía 3) Vale la pena 4) Como yo 5) El Niágara en bicicleta 6) Para ti 7) Medley: Estrellitas y duendes / Muchachita linda / La hormiguita / Bachata en Fukuoka / Que me des tu cariño / Mi bendición / Frío frío / Burbujas de amor 8) Tu 9) Como abeja al panal 10) Visa para un sueño 11) Ojalá que llueva café 12) Mambo 23 13) El costo de la vida 14) El farolito 15) Las avispas 16) A pedir su mano 17) Bachata rosa 18) La bilirrubina.

Así sería el concierto de Los Fabulosos Cadillacs

En el caso de Los Fabulosos Cadillacs, los conciertos que en el último año han dado en Latinoamérica, incluyendo el del Concierto de Conciertos en Bogotá han sido muy parecidos. Así que es posible que cambien su selección musical para no repetirse o que se vayan con una lista de clásicos muy parecida a esta: 1) Cadillacs (instrumental) 2) Mi novia se cayó en un pozo ciego 3) Carmela 4) Manuel Santillán El León 5) Demasiada presión 6) V Centenario 7) El genio del dub 8) Calaveras y diablitos 9) Los condenaditos 10) Saco azul 11) Siguiendo la luna 12) Carnaval toda la vida 13) Mal bicho 14) El satánico Dr. Cadillac 15) Matador 16) Vasos vacíos 17) Yo no me sentaría en tu mesa.