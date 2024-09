Cómo Juan Luis Guerra volvió mundial la bachata, el ritmo que ha puesto en la cima a varios colombianos

.Publicidad.

Aunque la bachata, que muchos conocimos por artistas como Juan Luis Guerra –quien en pocos días se presentará en el Festival Cordillera 2024 – o Romeo Santos, nació inspirada por el bolero cubano, en sus inicios fue muy mal vista por la sociedad dominicana. Tanto así que de forma despectiva la llamaban 'música de guardia', porque era el sonido que bailaban las personas que trabajaban en seguridad.

La primeras bachatas "Condena" y "Borracho de amor" las graba José Manuel Calderón en 1962, quien se vuelve furor en la isla. Mismo éxito tuvieron cuatro decenas más de canciones que pegó durante los seis años siguientes. Por lo general, la bachata tiene que tener güira, bongó, bajo y dos guitarras; como muchos saben, son los punteos de una de estas guitarras lo que más se destaca en el género.

Pero como se trataba de un ritmo considerado como sensual, en Santo Domingo no la veían con buenos ojos y la consideraban música de cabaret. Hasta que llegó un músico muy prestigioso, director de orquesta graduado en la universidad gringa de Berkley, que comenzó a interpretar bachata. En efecto, ese talento se llama Juan Luis Guerra.

Cuando Guerra comenzó a hacer bachata, ya había triunfado haciendo merengue, con canciones como "Ella dice" y "Me enamoro de ella", que era un género que sí era respetado por las clase alta de su natal República Dominicana. Así que cuando en 1990 Juan Luis Guerra lanzó el álbum Bachata rosa, con el que se metió de lleno a explorar este género, la perspectiva de la sociedad comenzó a cambiar.

Tres bachatas de ese disco se convirtieron en algunos de los mayores hits de toda la carrera de Juan Luis Guerra: "Burbujas de amor, "Como abeja al panal" y "Bachata rosa". Además, el disco tenía otros temas de su carrera, que ahora consideramos clásicos del merengue, como "La bilirrubina", "A pedir su mano" y "Rosalía".

Esta bachata pop ayudó a artistas que tenían un sonido más tradicional, como Anthony Santos, quien a su vez inspiró a otro talento con quien compartía apellido y que se terminaría volviendo una de las mayores estrellas del género a nivel nivel mundial: Romeo Santos, el que comenzó con Aventura. Pero el boom de Aventura, que también será crucial para la expansión del género a nivel mundial, tendrá lugar a comienzos del nuevo milenio. Doce años después del disco que catapultó a Juan Luis.

¿Qué otras bachatas famosas ha hecho Juan Luis Guerra y podrían sonar en el Festival Cordillera 2024?

En los últimos 34 años, desde la edición de álbum Bachata rosa, Juan Luis Guerra se volvió en un referente indiscutible tanto del merengue como de la bachata que parece no fallar nunca el lanzamiento de un nuevo tema.

En la bachata, algunos ejemplos de esto serían "Frío frío", "Bachata en Fukuoka", "Que me des tu cariño", "Palomita blanca", "Mi bendición", "Tus besos", "Muchachita linda" y "La hormiguita", que muchos colombianos recuerdan por ser la canción principal de la novela de Pedro El Escamoso.

Pero Juan Luis Guerra también abrió las puertas para un sinfín de artistas dominicanos, que tal vez no habrían existido, de no ser por su gran logro de haber demostrado que este género no sólo era música de sectores marginales. Aventura, Romeo Santos, Frank Reyes, Monchy & Alexandra, Héctor Acosta, por sólo citar algunos.

Además, hoy en día la bachata no sólo ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, según la Unesco; sino que parece ser un estilo musical del que cualquier artista puede echar mano como si lo llevara en la sangre. Ejemplos que probarían esto serían "Monotonía" de Shakira y Ozuna, "La bachata" de Manuel Turizo, "Bebé" de Camilo con El Alfa, "Cuando me enamoro" de Enrique Iglesias con Juan Luis Guerra y muchas más.

Un video realizado por el youtuber y DJ argentino Pato Smink, refiere la enorme cantidad de canciones colombianas y no colombianas que se han apoyado en la bachata para encontrar su sonido.