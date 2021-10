Nadie la quiere de enemiga: la tortura de enfrentarse con Marbelle

.Publicidad.

Para Marbelle, y como ya se ha demostrado en otras ocasiones, no existen los filtros; sin importar que sean mujeres, a la cantante se le olvida cualquier principio feminista o amor al prójimo cuando de postura política se trata. Sin importar la edad, sexo o posición social, la defensora del uribismo no ha tenido pelos en la lengua para arremeter contra algunos famosos.

“Mucho hp tarado”: Marbelle se descargó contra Julián Román

Después de atacar a la Fuerza Pública por medio de Twitter tras la captura de Otoniel, el actor Julián Román recibió amores y odios tanto de uribistas como petristas. La reina de la tecnocarrilera se unió a la lista de uribistas que no bajaron de gusano a Julián Román y hasta recomendaron no verlo en televisión. “Otoniel es muy callado… sólo habla cuando viola las niñas … Pero los de barba y sobaco peludo dicen: “mafiosos capturando mafiosos” Mucho hp tarado” trinó la cantante a quien hasta el momento Román no respondió.

Otoniel es muy callado… sólo habla cuando viola las niñas …

Pero los de barba y sobaco peludo dicen : “mafiosos capturando mafiosos”

Mucho hp tarado ! — MARBELLE (@Marbelle30) October 26, 2021

La bajeza de Marbelle contra Vanessa de La Torre: recordarle su pasado como mesera

Dos días después de la acalorada discusión entre Vanessa de la Torre y María Fernanda Cabal durante una entrevista en Caracol Radio, Marbelle salió en defensa de la precandidata presidencial y no dudó ni un segundo en atacar a la periodista. “Yo quisiera que me entrevistara alguien así… para acomodarle la quijada de burro” escribió la reina de la tecnocarrilera en su cuenta de Twitter, para luego llegar a la peor bajeza: referirse al pasado de la periodista, hablar mal de una mujer y denigrar la profesión de las meseras. “Debería volver a los aromas del aceite frito” escribió la cantante para recordar cuando Vanessa de la Torre trabajó indocumentada en Estados Unidos.

Debería volver a los aromas del aceite frito ! https://t.co/bsiZEsKc2p — MARBELLE (@Marbelle30) September 29, 2021

Criticar a Margarita Rosa de Francisco y Gustavo Bolívar por una salida a comer

La actriz y el político de Colombia Humana se reunieron en Miami para comer con otros militantes del Pacto Histórico. Una foto generó varias reacciones entre los internautas y Marbelle no fue la excepción.

La amenaza era que lo sacaban del parche mamerte! https://t.co/wgU9CoaHxt — MARBELLE (@Marbelle30) October 9, 2021

“Hombre de pocos huevos y pluma grande” ofensas contra comediante Diego Mateus

“Le tocó meterse la plumita en el cu…porque así no lo aceptan ni para hacer el oso contando chismes” fue uno de los primeros ataques de la cantante colombiana que luego se desató en grandes hilos de Twitter. Esta vez, el humorista sí le contestó lo que alargó las ofensas entre ambos y revolucionó las redes sociales. “Gracias por tu recomendación de la pluma, imagino que recomiendas lo que hiciste con tu collar de perlas”, escribió Diego en una de sus respuestas.

Le tocó meterse la plumita en el culo 🤣.. porque así no lo aceptaban ni para hacer el oso contando chismes 🤣🤣🤣🤣🤣 @diegomatteus https://t.co/u1f4y50ypH — MARBELLE (@Marbelle30) September 2, 2021

ME REFIERO A ESTO .. HOMBRE DE POCOS HUEVOS Y PLUMA GRANDE PARA CONPENSAR EL MICROPENE..

KAROL SHIT Y MASTER SHIT .. ?

POBRE GUEVÓN https://t.co/nIFZxMJmOk pic.twitter.com/tcoeH4W4tz — MARBELLE (@Marbelle30) September 2, 2021

