80 años y youtuber: el intento de Kepa Amuchastegui para no ser olvidado

Sentarse en el espaldar de un mueble, fue la petición de Kepa Amuchastegui antes de iniciar la entrevista para este medio. Con un vaso de gaseosa en la mano, el actor de 80 años no solo reflejaba tal imponencia que lo caracteriza como leyenda de la televisión que es, sino cierta ternura con la sonrisa de oreja a oreja que se prolongó por varios minutos. “Fue una especie de pequeño milagro” así describe Kepa su regreso al Canal RCN en La Nieta Elegida después de pandemia y de haber realizado otros proyectos para el canal competencia.

Su ingenio y pasión por la literatura fue lo que lo mantuvo a flote, y casi que cuerdo, durante los meses de cuarentena en el país. El actor, también recordado por interpretar al papá de Don Armando en Betty la fea, inició un canal de YouTube para leer durante 15 minutos fragmentos de sus libros favoritos entre ellos 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. “Me quedé sin nada, me quedé en la calle como todo mundo, me pregunté qué puedo hacer y me inventé ser, a pesar de mi edad, ser Youtuber, cree un canal donde me he dedicado durante todo este tiempo a leer poemas de poetas famosos. No quería dejar a los casi 30 mil suscriptores que ya tengo, sigo con mis videos tres por semana que es un trabajo monstruoso, además del trabajo en La Nieta”, confesó en esta entrevista:

