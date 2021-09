Finalista en MasterChef, record en taquillas y comprometida: la vida le sonríe a Liss Pereira

El comediante y prometido de la santandereana, Ricardo Quevedo, reveló detalles sobre la actual vida en pareja, la particular pedida de mano y su más reciente show

La carrera de Ricardo Quevedo se disparó en Colombia en el 2006 cuando salió en el programa Los comediantes de la noche de RCN a contar sus desgracias. Su humor, punzante como una puñalada, se destacó por encima de otros doscientos aspirantes. Ahora, quince años después, el bogotano además de ser uno de los comediantes más reconocidos, brilla por su más reciente show en el Teatro Nacional La Castellana y por su relación con la también humorista Liss Pereira.

Ambos se conocieron mientras hacían parte de Comediantes de la noche. La pareja que también tiene un hijo, completan más de cuatro años de relación, y recientemente fueron noticia por la peculiar pedida de mano del comediante. Sobre eso, sus percepciones de MasterChef y la sazón de Liss en la cocina de RCN, lo hablamos con el humorista de 35 años en esta entrevista:

“Eso era algo que queríamos los dos desde hace mucho tiempo y no se había dado la oportunidad. Quería que fuera algo que ella no se esperara, por lo que decidí esperar varios años para que fuera una sorpresa. Ella se sorprendió bastante y estuvo muy contenta. Fuimos a una laguna, nos gustan mucho las cosas naturales y los guías nos dijo que no podíamos llevar cosas de valor y yo con ese anillo ahí en la maleta, yo sudaba de los nervios”

