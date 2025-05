La salida de Luis Adolfo Lecuna Leal del programa Yo me llamo sorprendió a miles de televidentes en Colombia. Conocido por su destacada imitación del salsero Gilberto Santa Rosa, el artista venezolano se despidió en cámara alegando “motivos personales”, lo que generó muestras de apoyo y conmoción entre sus seguidores. Sin embargo, detrás de su emotiva despedida había una realidad completamente distinta: Lecuna fue expulsado del país tras detectarse irregularidades en su ingreso.

El viernes 16 de mayo, durante una emisión del programa, Lecuna anunció su retirada sin dar mayores explicaciones. Más tarde, en sus redes sociales, expresó:

“Debo agradecer siempre el apoyo que toda Colombia y el mundo entero me han brindado… Mi familia es mi prioridad y mi esposa es un pilar firme en toda mi carrera y vida en general, y acá estoy para ellos todo el tiempo que Dios me lo permita, así como también siempre pidiendo a Dios que todo lo bueno que tiene para mí en el futuro sea con la música y haciendo lo que más me apasiona”, dijo.