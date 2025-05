Séptima Puerta: la verdadera razón por la que Caracol dejó de emitirlo

.Publicidad.

Por más de una década, Séptima Puerta fue uno de esos programas que quedaron grabados en la memoria colectiva de los colombianos. El formato era distinto a lo que se veía en la televisión nacional: una especie de docuficción con elementos paranormales, conducido por un periodista y una fotógrafa que se adentraban en casos inquietantes que desafiaban toda explicación lógica. Sin embargo, y a pesar de su éxito inicial, el programa desapareció de la parrilla de Caracol Televisión.

El programa debutó el 17 de agosto de 2003 y rápidamente se convirtió en un fenómeno televisivo. Según cifras de rating de la época, logró quedarse con el 50% de la audiencia que estaba viendo televisión en ese momento, es decir, que de cada 10 personas viendo televisión, 5 estaban sintonizando a Caracol viendo Séptima Puerta. En contraste, su principal competencia, RCN, apenas lograba un 27%. La propuesta era innovadora, en una época donde lo paranormal no tenía tanto espacio en la televisión abierta nacional.

Sin embargo, el éxito no fue suficiente para garantizar su continuidad con el elenco original. Jorge López, el protagonista masculino del programa, confesó años después en una entrevista que al iniciar el proyecto no creía en lo paranormal. Pero tras vivir varias experiencias extrañas durante las grabaciones —algunas de las cuales definió como espirituales y perturbadoras— terminó creyendo en Dios. “Sentí que había abierto muchas puertas que no sabía cómo cerrar”, afirmó López.

Además del impacto psicológico y emocional que le causó el programa, López señaló que las extenuantes jornadas de grabación (de hasta 16 horas diarias, debido a las limitaciones tecnológicas de la época en efectos especiales) contribuyeron a su decisión de no continuar. Carolina Ramírez, quien interpretaba a la fotógrafa y apenas iniciaba su luego exitosa carrera actoral, también declinó regresar. Ambos decidieron bajarse del proyecto justo cuando Caracol estaba planificando la segunda temporada.

Ante esta situación, Caracol decidió seguir adelante con nuevos protagonistas: Gustavo Ángel y Estefanía Borges. La segunda temporada se estrenó en junio de 2005. A pesar del esfuerzo por mantener el formato y el misterio, la audiencia no respondió de la misma forma. El número de personas que seguían el programa bajó: pasó de tener un 50% de la audiencia a un 40%, y luego a un 30%. En noviembre de ese mismo año, y con la tendencia en descenso, Caracol tomó la decisión de no grabar más episodios. El programa fue retirado de la programación sin mayor anuncio oficial.

Durante años, los fanáticos pidieron su regreso. Caracol parecía tener la misma inquietud, y en 2023 —20 años después de su debut— intentó revivir el concepto con una tercera temporada, esta vez en formato podcast. Sin embargo, el intento pasó casi desapercibido. La audiencia no respondió, en parte porque el consumo de contenido paranormal había cambiado de formato y plataforma, y en parte porque la nostalgia no fue suficiente para atraer nuevos seguidores.

Algunos expertos en televisión concluyen que Séptima Puerta fue víctima de su propio éxito. El desgaste físico y emocional del equipo original, el rechazo del público a los nuevos rostros y la evolución del consumo mediático marcaron el final de un programa que, a pesar de su corta vida, dejó huella en la televisión colombiana.

A día de hoy, no existen planes oficiales para un nuevo regreso de Séptima Puerta. Pero su recuerdo permanece vivo en quienes, hace dos décadas, apagaban las luces del cuarto para ver en silencio esos inquietantes casos sin resolver.