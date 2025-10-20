El querido presentador de Noticias Caracol que se despidió de los sets, una dura pérdida para el canal

Noticias Caracol se mantiene como el informativo favorito de los colombianos, y las mediciones de rating lo confirman. Con frecuencia se ubica entre los tres programas más vistos de la televisión nacional, superando a la programación de otros canales. Parte de ese éxito se debe a sus figuras, quienes suelen convertirse en verdaderas estrellas frente al público. Uno de ellos es Andrés Montoya, un querido presentador del noticiero que hoy es noticia.

Pese a ser uno de los referentes de la temporada actual del informativo, su camino tomará un nuevo rumbo, pues no seguirá en Noticias Caracol. De manera sorpresiva, el paisa compartió en sus redes sociales que no va más en el noticiero, una noticia que generó sorpresa entre los televidentes, ya que se había convertido en una de las figuras más queridas de las mañanas, junto a Alejandra Giraldo.

La despedida de Andrés Montoya como presentador de Noticias Caracol

Desde 2021, el paisa comenzó a llamar la atención. Su labor como corresponsal en Medellín lo puso en el radar del público y de los directivos del canal. En redes sociales, sus reportes se viralizaban y muchos aseguraban que sería el reemplazo ideal de Juan Diego Alvira. Lo que comenzó como un rumor terminó siendo una realidad: su participación en el informativo se volvió constante y rápidamente se consolidó como uno de los presentadores más carismáticos del noticiero.

Durante más de tres años, Andrés Montoya se ganó el corazón de los televidentes con su cercanía, su estilo fresco y su profesionalismo. Sin embargo, recientemente anunció que no continuará como una de las caras de Noticias Caracol.

La noticia se conoció a través de Instagram, donde compartió un mensaje de despedida lleno de agradecimientos y palabras de reflexión. “Gracias por tanto”, escribió el periodista, dejando claro que se vienen nuevos retos en su carrera. Su salida deja una incógnita en el canal: ¿quién tomará ahora su lugar en las mañanas del informativo? Lo cierto es que su paso por Noticias Caracol lo consolidó como una de las nuevas figuras del periodismo televisivo en Colombia.

