La profana rebeldía

El vocerío insoportable de la pretendida vanguardia insurreccional contemporánea no es, en modo alguno, la elocuente, sacrificada y profunda expresión del estudio, la erudición o la sabiduría. Es más bien la palabrería vacía de los ciegos discípulos del nihilismo progresista y de los malogrados vástagos de nuestra nunca bien ponderada civilización democrática que, en un infortunado giro valorativo del orden vital de la existencia, ha nivelado la totalidad de los discursos; tanto valen las baladronadas proferidas por un neófito de todas las disciplinas como las bien pulimentadas obras de la investigación. Por supuesto que hasta el momento, y por fortuna, esa analogía se presenta como un mero artificio, pues, por ahora, solo es válida en contextos donde impera la insensatez (Que no son pocos). El problema reside entonces en la fuerte tendencia expansiva de esta igualdad valorativa que puede eventualmente establecerse como norma universal.

¿Pero donde se manifiestan los disparates de la posmodernidad? ¿En qué pérfida tierra crecen los podridos frutos de la necedad? Nadie podrá negar que son los espacios virtuales y cibernéticos los fértiles suelos donde se cosecha esta precaria condición mental. Pero que nadie rebaje a reproche ni a malos entendidos mis palabras, no soy, ni mucho menos, una suerte de reaccionario, tradicionalista o un melancólico de los tiempos pretéritos. No me simpatiza la ridícula idea de reducir a cenizas los progresos del mundo actual, mi feroz diatriba se dirige contra los decadentes atributos subjetivos del hombre presente. Una criatura desprovista de toda facultad reflexiva, incapaz, y he aquí lo más asombroso dado que estamos en la sociedad de la información al alcance de las masas, de auscultar, estudiar o investigar antes de pronunciarse (o como gusta decir el espíritu democrático moderno: ofrecer su “valiosa” opinión).



Publicidad

Ver como los bárbaros del siglo XXI concurren en porfía a festejar la destrucción de los cimientos de la civilización es más que vomitivo, es algo que produce repulsión. Digo esto por la ingente cantidad de estulticias que proliferan las redes sociales cuando acaece un evento que debiera estimular al entendimiento y no, como ocurre, la majadería de los más. Para ilustrar y demostrar lo anterior solo me basta invitar al lector a que eche un vistazo al basurero en que ha devenido las redes sociales, véase los comentarios sobre el incendio de Notre-Dame, la reducción infantil obrada por algunos en torno al acontecimiento de la foto de la singularidad, etc. Como se ve esta crítica se extiende también sobre la burda extravagancia con que algunos reducen a chiste los más notables logros de la sociedad, a los que están subyugados por las más extravagantes concepciones del mundo (Terraplanistas y toda clase de conspiranoicos) o quienes sucumben ante la demagogia de un político que pide disculpas por hechos históricos que evidentemente él mismo no comprende, y no sigo porque el inventario de necedades sobrepasa los límites de este espacio.



Publicidad.

Así, pues, es como nos hacemos presas de la oralidad mitológica posmoderna que intenta reemplazar la cordura, el rigor del pensamiento y la verdad por una mentira ideológica frívola, más propia de los quiméricos reinos ficticios de la literatura que de la realidad efectivamente existente. La invitación, exhortación, o como se quiera, es a resistir la lupanaria inclinación a regalar, que ya no vender, nuestra conciencia a los poderes que bien se sirven de nuestra simpleza mental.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!