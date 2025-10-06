- Los franceses de Green Yellow junto con Coltrópicos logran la primera planta de aguacate para exportación

El innovador proyecto de la francesa GreenYellow fue desarrollado en la planta de Coltrópicos que nació en Guarne, Antioquia, en 2020 como una empresa dedicada al empaque y exportación de frutas frescas, principalmente aguacate. En 2022, inauguró su planta empacadora e inició sus exportaciones de aguacate Hass y limón Tahiti hacia Europa. A la cabeza de la compañía esta María Isabel Gaviria , su directora general.

El proceso industrial desarrollado por GreenYellow en la nueva planta le asegura una cadena de frio robusta de 217 TR. La empresa exporta a más de 30 países, con un enfoque principal en los mercados de Europa y Estados Unidos. Su equipo directivo este compuesto por cuatro mujeres, Luz Adriana Villa, gerente general, Diana Casas, directora de abastecimiento; Catalina Toro, directora de calidad y María Isabel Gaviria, directora administrativa. Además, el 58 % de sus empleados son mujeres, de los cerca de 100 empleos directos en la nueva planta 70 % es mano de obra femenina.

Esta planta, pionera en el procesamiento de alimentos ultracongelados. La tecnología que utiliza permite exportar de pulpa de aguacate y guacamole tratados con procesamiento por altas presiones y congelados a ultra baja temperatura. De esta forma, se logra extender su vida útil sin afectar el sabor, color, textura o el valor nutricional del producto.

Esta no es su primera incursión de GreenYellow en el sector de aguacates. El año pasado, la empresa duplicó la capacidad de almacenamiento en frío de Mountain Avocado, una empresa creada por diez productores de aguacate Hass de diferentes regiones del país, con producción en 1.500 hectáreas. La estructura de refrigeración tiene una capacidad de enfriamiento de 130 toneladas - TR, lo que optimiza la eficiencia energética y minimiza el impacto ambiental.

GreenYellow: De consultores energéticos a líderes en la transición energética

Fundada en 2007 por los ingenieros Otame Haiji y Philippe Houins, GreenYellow nació de un encargo del Grupo Casino para reducir los costos de energía en sus hipermercados. Los ingenieros recién contratados identificaron el potencial de los techos solares y trabajaron en el desarrollo inmobiliario del grupo, el cual los animó a fundar GreenYellow como una nueva línea de negocio.

Entre 2022 y 2024, el Grupo Casino vendió su participación a Ardian, un fondo de capital privado que ahora es el mayor accionista con el 90 %. La banca pública de inversión francesa Bpifrance también participa como accionista minoritario, al igual que algunos directivos como Haiji quien es el actual presidente y Houins su director general.

La empresa llegó a Colombia en 2012 de la mano del Grupo Casino para reducir los costos de energía de los almacenes del Grupo Éxito, de los cuales era el mayor accionista. A partir de este cliente ancla del país, GreenYellow se ha posicionado como uno de los actores principales de la transición y eficiencia energética del país.

