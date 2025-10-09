¿Por qué Claro, Tigo y Movistar son las empresas de telefonía más multadas en Colombia?

Los usuarios escalaron las quejas y los directivos Rodrigo de Gusmao, Carlos Blanco, y Fabián Hernández han respondido con 104 mil millones en los 3 años de Petro

En los tres años del gobierno Petro y con Cielo Rusinque como cabeza de la Superindustria las tres operadoras más grandes del país Tigo, Claro y Movistar han sido investigadas. En efecto, las empresas han tenido que responder con cuantiosas multas como resultado de las quejas de abusos por parte de los usuarios. El monto entre las tres alcanza los $104.570 millones, con Tigo liderada por Carlos Blanco como la más sancionada.

Las quejas más frecuentes son por restricción a la portabilidad numérica, es decir, no poder cambiar de operador con el mismo número, desactualización en las bases de datos de los números y la imposición de cláusulas abusivas.

Los tres actores tienen a la mayoría de clientes de telefonía en el país. Claro propiedad de Carlos Slim y liderada por Rodrigo de Gusmao tiene el mayor número de usuarios, le sigue Movistar y por último Tigo. En efecto, son las organizaciones con mayor cantidad de ingresos, por ejemplo, Claro en 2024 facturó $ 1,4 billones. También son la pesadilla de los consumidores cuando piden una asesoría, se les daña el teléfono, o tienen un problema con el operador.

Cuando los usuarios se cansan de esperar suelen tocar la puerta de la SIC, quien ha realizado la investigación y ha sancionado si se encuentra un rompimiento de la ley. Un caso importante fue la multa de más de mil millones a Claro por haber consultado el historial crediticio de un cliente, según la investigación al involucraron le ofrecieron un plan de 30 GB de navegación, con mensajes ilimitados, redes, servicio de Claro Video y servicio familia y amigos por un valor de $ 35.900. En esa misma consulta la empresa miro el historial crediticio, situación contraria a la ley según la Superindustria.

En resumen, las empresas con un mayor número de clientes de telefonía son las más castigadas y con una mayor cantidad de utilidades, su atención no es tan buena como su división de ventas.

