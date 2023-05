Con un nuevo lanzamiento musical sobre su ex, el reguetonero demostró que sexo y resentimiemto es todo lo que tenía para ofrecerle

El controvertido reguetonero Anuel AA, sorprendió a todos por su ruptura con Yailin ‘la más viral’ quien hace poco tuvo un hijo suyo. Pues la vida amorosa del artista es bastante movida y tendría actualmente tres hijos de diferentes madres, a excepción de Karol G, con quien terminó en 2021.

En los últimos meses, la artista paisa, se ha visto involucrada en rumores de romance con el también reguetonero Feid. Tras verlos muy cercanos en una presentación, sus fans de inmediato asumieron que eran pareja, lo que al purtoriqueño Anuel AA no le sentó muy bien a pesar de no estar juntos.

En su reciente colaboración con Shakira en la canción TQG, Karol G, lanzó una fuerte tiraera a su expareja, sin embargo, nunca sobrepasó los límites del respeto. Caso contrario fue el de Anuel AA, que estrenó este 4 de mayo su canción ‘Mejor que yo’ y en el caption de su publicación etiquetó a la cantante paisa con la frase: “Te la dedico, bebé”, dejando muy claras sus intenciones.

No obstante, la letra es bastante explícita, comparando la intimidad de su antigua relación con la del nuevo romance de Karol G. Sin duda, Anuel AA, es experto en esos temas, pues al parecer no tiene nada mejor que decir, basta con ver los comentarios: “‘El no te lo mete como yo te lo meto’ se perdió la poesía, el arte con esas letras tan paila” o “Ay tan guache”, es evidente que más que una dedicatoria, es una falta de respeto.

