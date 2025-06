La política y las reformas sociales

Frente al agotamiento ciudadano por el estancamiento legislativo, se llama a la clase política para que actúe y no siga entre el espectáculo y el cálculo electoral

Agota, sin duda, la teatralidad y el barullo político de estos días. Con tanto gatopardismo, tantas argucias y una retórica saturada de mentiras repetidas, la ciudadanía termina desorientada respecto a lo verdaderamente esencial: definir una ruta que proteja y potencie dignamente la vida colectiva en Colombia. En este horizonte, es necesario subrayar que las reformas sociales no son un simple capricho del gobierno de turno, sino una demanda histórica y un clamor ciudadano. Sin embargo, estas han sido sistemáticamente negadas en el Congreso bajo un régimen de negacionismos insostenibles, afectando la vida cotidiana de grandes mayorías que han sido históricamente precarizadas y que, en los últimos años, han sufrido aún mayores vulneraciones.

Es inaceptable que reformas como la de la salud y la laboral hayan sido tratadas con tanta instrumentalización y falta de solidaridad, especialmente desoyendo las poblaciones más vulnerables que reclaman respuestas urgentes. Resulta igualmente grave que no se haya avanzado en aspectos de legislación claves como la educación, la seguridad alimentaria o la adaptación al cambio climático. Esto evidencia un mal comportamiento por parte de los partidos y sus liderazgos, que se han limitado a la retórica sin traducirla en acción legislativa. Tampoco puede pasarse por alto la falta de avances concretos en temas estratégicos del actual Plan Nacional de Desarrollo, como las agendas de transformación territorial y las iniciativas de paz. Más allá de los anuncios y las tentativas de acción, las realizaciones han sido escasas y decepcionantes.

Hoy el país atraviesa un momento particularmente tenso. La convocatoria a una posible consulta popular ha abierto un debate crucial sobre las formas constitucionales, que no pueden tomarse a la ligera en una democracia. De un lado, se denuncia la negativa a escuchar al constituyente primario; del otro, se acusa al gobierno de usar esta figura como una maniobra proselitista. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que la política ha caído en un juego de desconfianzas y enemistades, alejado de las verdaderas necesidades del país.

¿A quién escuchar? ¿A qué atenernos en medio de discursos ácidos y gestos hostiles? Lo cierto es que el país necesita respuestas de parte de quienes hoy ocupan curules y cargos de gobierno. La ciudadanía no aguanta más este régimen laboral injusto. Las poblaciones más golpeadas por el mal servicio de salud exigen mejoras urgentes. Y quienes siguen defendiendo modelos excluyentes que solo enriquecen a unas pocas corporaciones, no tienen cómo sostener tales posturas. Pero también tiene responsabilidades el actual gobierno. Aun en la recta final de su mandato, debe entregar respuestas claras, operativas y con transparencia. No basta con anunciar; es necesario ejecutar y rendir cuentas.

Están equivocados quienes creen que bloquear reformas sociales y sabotear al gobierno garantizará el favor electoral en 2026

Están profundamente equivocados quienes creen que bloquear reformas sociales y sabotear al gobierno actual les garantizará el favor electoral en 2026. Igual de equivocados están quienes, desde la coalición de gobierno, se enredan en un proselitismo vacío, sin dedicarse seriamente a cerrar con dignidad y eficacia este ciclo de gestión.

Claro que está en juego un cambio de gobierno. Pero lo que está en riesgo es aún mayor: dejar a la ciudadanía votante sin referentes serios, sin propuestas claras, sin valoraciones objetivas del país que queremos construir. La clase política necesita mirarse al espejo. Rectificar es urgente si quiere volver a ganarse la mirada de un pueblo agotado por el ruido y el espectáculo, pues hoy no dan ganas de ver, ni de escuchar sus telenovelas. Se requieren resultados, balances y propuestas responsables.