La multinacional presida por Micheal de Rhodes se salió con la suya y registro la marca PaneladaYá a pesar de la oposición de los pequeños productores del país

La multinacional Quala consiguió, en primera instancia, el registro de la marca mixta PaneladaYá, pese a la oposición presentada por el Ministerio de Agricultura, hoy bajo la dirección de Indalencio Dangond Baquero. La decisión se produce en medio de la apuesta de la compañía por consolidar su producto y ampliar su presencia en el mercado de bebidas y alimentos derivados.

Quala, que tiene operaciones en cerca de diez países de Latinoamérica decir con precisión cuantos países, lanzó Panelada hace seis años como una alternativa instantánea para preparar la tradicional bebida colombiana que Antioquia y el Eje Cafetero se conoce popularmente como guandolo y en otras regiones del país como guarapo.

El producto plantea una forma distinta de consumo frente al método tradicional, que consiste en hervir agua y agregar un bloque de panela y gotas de limón al gusto. La estrategia comercial de la compañía ha estado marcada por fuertes inversiones publicitarias. Para el lanzamiento de Panelada, por ejemplo, recurrió a Jorge Celedón y Andrés Cepeda, quienes participaron en comerciales emitidos en horarios de alta audiencia.

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La empresa busca repetir el éxito alcanzado con Frutiño, Sun Tea, Vive 100, Doña Gallina, Ricostilla, La Sopera, Del Fogón y Don Gustico, marcas que permanecen en la memoria de los colombianos.

Casi tres décadas de productos populares

Quala nació en 1980 y uno de sus primeros productos fue InstaCrem, una crema no láctea para el café. Posteriormente llegaron Quipitos, La Sopera y Frutiño, entre otras marcas que ayudaron a consolidar el grupo empresarial.

La publicidad y la protección de las mismas han sido elementos importantes en la expansión de Quala. El negocio, que hoy sigue las ordenes de Michael de Rhodes, incluso protagonizó una disputa con los mexicanos de Laboratorios Pisa por el registro y comercialización de Hidralyte, en un proceso relacionado con una presuntas competencia desleal frente a Electrolit. En ese litigio, Quala no obtuvo el resultado que esperaba.

La reciente controversia por PaneladaYá tiene otro componente. En el proceso de registro, Quala debió enfrentar la oposición del Ministerio de Agricultura, que durante la administración de Martha Carvajalino defendió los intereses de los productores de panela.

El sector es considerado la segunda agroindustria rural más importante de Colombia, mencionar cuál es la primera y reúne a unos 287.000 campesinos. Las organizaciones Dignidad Panelera y la Federación Nacional de Productores de Panela han reclamado medidas para fortalecer la actividad, abrir nuevos espacios comerciales y reconocer el papel de la economía campesina.

Carvajalino llegó al Ministerio de Agricultura en julio de 2024, en reemplazo de Jhenifer Mojica. Abogada de la Universidad Nacional, había trabajado como viceministra de Desarrollo Rural y procuradora judicial ambiental y agraria.

Durante su gestión, defendió a los productores de panela y promovió iniciativas relacionadas con la redistribución y democratización del acceso a la tierra para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

También participó en la reglamentación de la Jurisdicción Agraria en el Congreso. En julio de 2026 dejó el Ministerio tras finalizar su comisión de servicios y regresó a la Procuraduría General de la Nación.

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