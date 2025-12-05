El español David Ruiz de Grenergy le vendió a Ecopetrol siete plantas solares con las que Roa se pondría al día en los planes del Presidente en transición energética

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sigue en la línea de la transición energética que es el puntal del gobierno de Gustavo Petro. La idea es tener 900 MW para autogeneración con energía renovable en corto plazo y por eso ha salido a comprar siete parques fotovoltaicos de Grenergy, que están en Córdoba (3), Cesar (2), Magdalena (1) y Sucre (1).

Son 88 megavatios qu entrarán a lo largo del 2026, en una operación cuyo monto no ha sido revelado. Todas la empresas tienen licencias, activos y permisos de proyecto solar fotovoltaico ( paneles solares) y cada una tendría una una capacidad de generación de energía renovable de hasta aproximadamente 12,6 megavatios.

Grenergy e vieja conocida en Colombia, donde dice tener con una cartera de 12 plantas que suman aproximadamente 150 MW en distintas fases de desarrollo. El primer parque solar lo inauguró el 1 de abril de 2022 durante el gobierno de Iván Duque, Es Tucanes que está en Santa Rosa de Lima, Bolívar.

La española fundada en 2007, cotiza en la bolsa española desde 2015. El CEO y fundador de Grenergy es David Ruiz de Andrés, quien tiene el 50 % del capital accionario y un patrimonio importante: según MarketScreener, su fortuna está estimada en US 1.247 millones.

Esta operación forma parte del plan de rotación de activos de Grenergy, que contempla la generación de 800 millones de euros (USD 933 millones) hasta 2027. Con esta transacción, la compañía ya ha alcanzado más del 60 % de ese objetivo, dice el diario español Cinco Días. En se proceso ha vendido por USD 1.500 millones tres plantas solares en Chile que hacen parte de su más ambicioso proyecto, el Oasis de Atacama, la mayor batería de almacenamiento del mundo. En Chile Grenergy tiene 80 plantas.

Con esta movida, Roa está tratando de completar su matriz energética para cumplir con lo proyectado en la Estrategia 2040, Energía que Transforma.

Grandes parque solares en el Caribe

Por lo pronto Colombia ha avanzado en proyectos fotovoltaicos y, en pocos años, ha instalado megaparques solares en la región Caribe, como Guayepo I y II, en los municipios de Ponedera y Sabanalarga (Atlántico), con 370 megavatios de capacidad y más de un millón de paneles, que aporta más de 1.000 gigavatios hora al año, equivalente al consumo de alrededor de un millón y medio de colombianos. También está La Loma, en el Cesar, una planta de 150 MW con casi 400.000 paneles bifaciales y la Fundación Solar Park, también de Enel, con 90 MW en el Magdalena, y El Paso, en el Cesar, uno de los primeros grandes parques construidos por la compañía y que sentó las bases de la expansión solar en la última década.

El otro jugador que empieza a ganar espacio es Atlas Renewable Energy, que en 2025 inauguró Shangri-La, un proyecto de más de 200 MW en Ibagué y respaldado por bancos multilaterales. Al cierre de 2024, Colombia superó los 1,8 gigavatios solares instalados y más de treinta proyectos conectados al sistema.

