La pizzería en Bogotá donde puede recibir una pizza gratis si su cumpleaños es en julio o agosto

Una de las comidas rápidas más apetecidas por muchos es la pizza, pues la sencillez de sus ingredientes y su corto tiempo de cocción la hacen una opción para el "desvare". Esta preparación traída de Italia, en Bogotá ha tenido un sin fin de readaptaciones. En toda Colombia hay más de 2 mil pizzerías, entre las que se destacan aquellas que ofrecen algo diferente o una experiencia única, como es el caso de Vera Pizza en Bogotá que, durante julio y agosto, ofrecen pizza gratis a los cumpleañeros de esos meses.

Para acceder a esta promoción de Vera Pizza ubicada en Usaquén (Cra. 18c # 109-35), el cumpleañero debe presentar su cédula para corroborar su fecha de nacimiento. Además de esto debe ir acompañados de dos amigos.

La persona que cumple años recibirá una pizza personal y puede elegir entre pepperoni, pollo con champiñones, jamón y queso, o margarita, además de una bebida. El consumo mínimo por acompañante debe ser de $20 mil.

El precio de la pizza personal está entre $20 mil y $27 mil, la pizza mediana entre $32 mil y $44 mil. También ofrecen lasaña y postres. Su horario de lunes a jueves es de 11:45 a.m. a 10:00n p.m., viernes y sábados de 11:30 a.m. a 1:00 a.m., y domingos y festivos de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.