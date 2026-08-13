- El experimentado de Caracol fichado por Abelardo de la Espriella para dirigir las noticias de RTVC

Después de más de dos décadas en tv, Wilber Correa vuelve a Colombia para dirigir el Sistema Informativo de RTVC, tras pasar por Caracol y trabajar en EE. UU.

Las piezas se siguen moviendo mientras el nuevo Gobierno termina de armar el equipo que manejará diferentes entidades públicas. En RTVC, una de las preguntas que había quedado en el aire después de la salida de Hollman Morris era quién asumiría la dirección de los contenidos informativos del Sistema de Medios Públicos.

El nombre de la nueva gerente ya se conocía. Ángela María Mora Soto, abogada y especialista con experiencia en el sector de las comunicaciones, asumió la dirección de RTVC el pasado 12 de agosto.

Junto a ella, llegó otro nombre que llamó la atención entre quienes conocen la televisión colombiana: Wilber Correa, un periodista que pasó buena parte de su carrera en Caracol Televisión, estuvo durante un tiempo fuera del país y ahora regresa para asumir uno de los retos más importantes de su trayectoria.

Su nuevo escenario ya no será un set de entretenimiento ni una sala de redacción de un canal privado. Correa será el nuevo director del Sistema Informativo de RTVC, desde donde tendrá la tarea de participar en la construcción de la nueva propuesta informativa de la televisión pública bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella.

De reportero a uno de los rostros de Caracol

La relación de Correa con Caracol comenzó mucho antes de que llegara a dirigir algunos de sus programas más conocidos.

En 2003, ingresó al canal como reportero y permaneció allí cinco años. Allí, comenzó a construir una carrera que lo llevaría por diferentes áreas de la televisión. Entre las personas que estuvieron cerca de ese proceso aparece Juan Roberto Vargas, quien años después asumiría la dirección de Noticias Caracol.

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Después de su primera etapa en Caracol, Correa pasó por Canal Capital, pero regresó a la televisión privada en 2011. Esta vez volvió para asumir un papel mucho más visible.

Fue periodista y posteriormente director de La Red, programa en el que permaneció durante 11 años. Desde allí terminó convirtiéndose en uno de los nombres habituales de la televisión de entretenimiento colombiana y acumuló una experiencia que iba mucho más allá de aparecer frente a las cámaras: también estaba detrás de la construcción y dirección de un producto televisivo.

En 2023, llegó otro cambio. Correa dejó La Red para asumir la dirección de Día a Día, una responsabilidad que mantuvo durante aproximadamente un año, hasta 2024. Después de más de dos décadas vinculadas a la televisión, llegó una decisión diferente: salir de Colombia.

Correa se radicó en Estados Unidos y allí continuó trabajando en televisión. Su siguiente parada fue Jewelry Television, donde asumió como presentador y tuvo una experiencia en un mercado diferente al colombiano. Ahora, después de ese recorrido, decidió regresar.

Un regreso a la televisión, pero desde el otro lado

El nuevo cargo cambia por completo el escenario. Correa vuelve a Colombia para ponerse al frente del Sistema Informativo de RTVC, precisamente en un momento en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca darle una nueva orientación al Sistema de Medios Públicos.

Su experiencia en televisión será puesta al servicio de una estructura diferente. Ya no se trata únicamente de conducir o dirigir un programa, sino de participar en la construcción de la producción informativa de los medios públicos.

Correa no llega solo. Su nombramiento se produce junto al de Ángela María Mora Soto, quien asumió como gerente de RTVC y cuenta con experiencia previa en el sector de las comunicaciones, entre ellas su paso por la Autoridad Nacional de Televisión durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Los dos tendrán ahora que trabajar en una de las áreas que más atención genera dentro del nuevo Gobierno: la televisión pública y la manera en que se contará la actualidad nacional desde RTVC.

Para Correa, el regreso supone cerrar un recorrido que comenzó hace más de dos décadas como reportero, pasó por algunos de los programas más reconocidos de la televisión privada, continuó durante un periodo en Estados Unidos y ahora lo devuelve a Colombia en un escenario completamente diferente.

Esta vez no vuelve a Caracol, sino a la televisión pública, con la tarea de ayudar a renovar RTVC, sistema que con su llegada entra en una nueva etapa después de una administración marcada por cuestionamientos.

En 2024, la Procuraduría pidió explicaciones por un contrato de $2.295 millones para el llamado Concierto de la Esperanza. Dos años después, abrió una investigación contra Hollman Morris por la posible utilización de los medios estatales para favorecer agendas políticas. La entidad, además, administra recursos públicos destinados a radio, televisión y producción de contenidos.

El reto para Wilber Correa será manejar una entidad sometida a vigilancia por el uso de recursos públicos y garantizar independencia editorial.

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