- Cómo llegar al pueblito de Cundinamarca con una de las mejores picadas del país ¿Es lejos de Bogotá?

Durante más de medio siglo, los embutidos artesanales de Cogua pasaron de venderse en la plaza a convertirse en una tradición que atrae miles de visitantes

Es domingo y en Cogua ya quedan pocas mesas libres. Por la carretera aparecen muchos carros con placas de Bogotá. Todos parecen dirigirse hacia el mismo lugar: los piqueteaderos donde una bandeja reúne longaniza, morcilla, chicharrón, papa criolla y otros sabores que se volvieron parte de la identidad gastronómica de este municipio de Cundinamarca.

La escena se repite cada fin de semana. Para algunos visitantes, la parada es casi obligatoria: llegar a Cogua, sentarse frente a una picada y probar una preparación que durante décadas pasó de las ventas de embutidos artesanales a convertirse en uno de los atractivos que mueve visitantes hacia el municipio.

En Cogua, incluso existe una particularidad: aunque la picada es hoy una de sus principales cartas para atraer turistas, no necesariamente es el plato que más aparece en las mesas de sus habitantes cuál es o cuáles son los otros. Para quienes llegan desde Bogotá, en cambio, se convirtió en una excusa suficiente para salir de la ciudad y recorrer los pocos kilómetros que separan a la capital de este pueblo de la Sabana.

De los embutidos a los piqueteaderos

La historia de esta tradición comenzó a tomar forma entre las décadas de 1960 y 1970, cuando algunos vendedores empezaron a ofrecer embutidos artesanales en el parque principal de Cogua.

Uno de los nombres que aparece en los primeros años de esta historia es el de Don Justo Montes, quien enseñó a una generación de productores las preparaciones de rellena y longaniza. Con el tiempo, algunas familias encontraron en los productos una manera de ganarse la vida y comenzaron a convertir aquella venta artesanal en un negocio.

Entre ellas estuvieron los Pachón. Los primeros productos se vendían principalmente para llevar. Poco a poco cambió la costumbre. Los visitantes ya no solo compraban los embutidos para regresar a casa: comenzaron a sentarse a comerlos. Y alrededor de esa nueva costumbre aparecieron los piqueteaderos que terminarían convirtiéndose en parte del paisaje gastronómico de Cogua.

La familia Pachón fue protagonista de la transformación. En la historia del Piqueteadero San Martín aparecen varias generaciones vinculadas al negocio. Sus antepasados llegaron al municipio a finales de los años sesenta y comenzaron precisamente con la venta de embutidos. Con los años, la picada fue ganando espacio hasta convertirse en el centro de la oferta.

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Otros negocios siguieron el mismo camino. Así, una tradición que había nacido alrededor de una venta de productos artesanales terminó construyendo una oferta gastronómica para el turismo. La llegada de visitantes durante los fines de semana ayudó a fortalecer el negocio y convirtió a la picada en una de las razones por las que viajeros de Bogotá y otros municipios llegan hasta Cogua.

Hoy, la Gobernación de Cundinamarca reconoce esta tradición de más de medio siglo como uno de los motores gastronómicos del municipio.

Un pueblo para comer y quedarse

Cogua tiene algo más que una bandeja de fritanga. El municipio también sirve como puerta de entrada a los paisajes de montaña de la Sabana y a espacios naturales que permiten convertir la visita gastronómica en un plan de todo el día.

Uno de los principales atractivos es el Embalse del Neusa, ubicado en la zona rural. Allí los visitantes pueden caminar, hacer picnic, acampar y disfrutar de un paisaje que contrasta con el ritmo de Bogotá.

También está la posibilidad de recorrer el pueblo con más calma, caminar por su plaza central y encontrar algunos de los elementos de arquitectura tradicional que todavía hacen parte de su paisaje.

Por eso el viaje a Cogua puede comenzar con una razón bastante sencilla: una picada servida con longaniza, morcilla, chicharrón y papa criolla.

Detrás de esa bandeja hay una historia mucho más larga. La de varias generaciones que convirtieron unos embutidos artesanales vendidos en una plaza durante los años sesenta y setenta en una tradición gastronómica que, más de medio siglo después, hace que los fines de semana vuelvan a aparecer las placas de Bogotá por las calles de este pequeño municipio de Cundinamarca.

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