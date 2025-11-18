La peligrosa droga que se pide por Telegram y envicia tanto como el fentanilo

La mefedrona, droga sintética barata y digital, consume a jóvenes en Rusia y ya cruza fronteras. Su expansión silenciosa alerta a Europa y América

A veces las grandes amenazas no llegan con titulares estruendosos, narcos con gafas oscuras o laboratorios escondidos en la selva. A veces llegan en silencio, como un polvo blanco envuelto en plástico, oculto bajo una piedra en un parque, esperando que un adolescente siga unas coordenadas enviadas por la plataforma digital Telegram. Así opera hoy la mefedrona: una droga sintética que devora a la juventud rusa y que, según expertos en seguridad y salud pública, ya empezó a cruzar hacia Europa y América.

Mientras el mundo pone su atención en el fentanilo, en Rusia se desarrolla otra tragedia que avanza a gran velocidad y casi sin cobertura internacional.

Una droga con apariencia de inocencia

La mefedrona, conocida como “miau miau” o “meow-meow”, parece diseñada para no parecer una droga. Viene en polvo blanco, sin olor, sin los signos tradicionales que asocian a un químico peligroso. Se comercializa como “sales de baño” o “fertilizante”, se pide por chat, se paga por aplicaciones y se recoge siguiendo coordenadas GPS. Esa normalidad aparente es parte de su trampa.

La mefedrona es como mezclar cocaína, éxtasis y metanfetamina en una sola sustancia barata y extremadamente adictiva.

Los jóvenes la describen como un “subidón rápido”: risa fácil, energía repentina, euforia social. Por un par de horas, la vida parece ligera. Pero cuando el efecto baja, la caída es brutal: ansiedad, paranoia, taquicardia, vómitos, episodios de pánico. Y para muchos, la necesidad inmediata de repetir la dosis.

La mefedrona fue sintetizada por primera vez en 1929 por el químico francés Saem de Burnaga Sánchez. En Rusia, décadas después, laboratorios clandestinos la redescubrieron y la convirtieron en una droga sintética barata, digital y extremadamente adictiva.

El monstruo invisible que creció en Rusia

La expansión de la mefedrona se explica por el ecosistema que la alimentó. Rusia atraviesa una crisis social profunda, con jóvenes ansiosos, aislados y desesperanzados. Telegram, la plataforma dominante, se convirtió en el supermercado clandestino perfecto para sustancias sintéticas.

La venta funciona casi como un sistema industrial: pagas, recibes una foto de un árbol o una banca, sigues coordenadas y recoges el paquete. No hay dealers, no hay contacto humano, no hay escenas típicas del narcotráfico. Lo que antes era marginal ahora es casi empresarial.

Las redes detrás no se parecen al viejo narco ruso. Son grupos pequeños, flexibles, que funcionan como startups criminales: cambian de alias, ajustan precios, automatizan ventas y reclutan adolescentes para esconder paquetes. Todo ocurre en la sombra digital.

Putin ha intentado frenarlo endureciendo penas, aumentando operativos y ampliando la lista de sustancias prohibidas. Pero la mefedrona crece como si no existiera Estado. La policía desmantela laboratorios caseros casi a diario, pero la oferta no baja. La producción se mueve de cocina en cocina; es como intentar apagar un incendio con un vaso.

Los jóvenes atrapados entre curiosidad y desesperanza

Lo más doloroso no son las cifras, cientos de miles de transacciones mensuales, sino los rostros. Adolescentes de 14 a 18 años e incluso jóvenes hasta los 28 años que ven en esta droga un escape del aislamiento. Universitarios que la usan para aguantar más en fiestas. Jóvenes reclutados para esconder paquetes por unos pocos dólares.

Padres rusos describen un mismo infierno: hijos que cambian de humor sin explicación, que dejan de comer, que se encierran por horas, que muestran ansiedad constante. “Es como si vivieran dos vidas”, dicen. “La real y la que existe en ese celular”. Y la segunda termina devorando a la primera.

La mefedrona está cruzando fronteras

Lo que ocurre en Rusia ya no se queda allí. La mefedrona circula en Reino Unido, España, Alemania y Francia, donde aparece como “nuevo estimulante” en fiestas electrónicas. En Medio Oriente, Israel y Emiratos reportan incautaciones crecientes. En Sudamérica, se han detectado casos en Chile, Colombia y Brasil.

En Estados Unidos, la DEA confiscó cargamentos y clasificó la mefedrona como sustancia de máximo riesgo. No hay epidemia todavía, pero la señal es clara: la droga ya entró. Los expertos temen un patrón conocido: cuando una sustancia es barata, fácil de fabricar y se vende por redes sociales, su expansión es cuestión de tiempo, no de geografía.

¿Por qué debería preocupar a Occidente?

Porque encaja perfectamente en el ecosistema digital donde viven los jóvenes. No requiere plantaciones, laboratorios grandes ni rutas marítimas. Su distribución es anónima, silenciosa, casi imposible de rastrear, y su efecto es inmediato y devastador.

Además, podría integrarse rápidamente en ambientes juveniles donde la presión social y la necesidad de pertenencia pesan más que la prevención.

La conversación que urge tener

Ningún padre quiere pensar que su hijo puede estar cerca de algo así. Ningún joven cree que algo tan “limpio” pueda destruirlo.Pero la mefedrona ya demostró que no necesita décadas: basta con meses.

El futuro parece decirnos algo: las drogas del siglo XXI no vendrán de la selva sino del celular. Serán rápidas, baratas y digitales. Rusia es hoy el aviso que Occidente no debería ignorar. Si no se habla de esto ahora, cuando la ola llegue, será demasiado tarde.

