La película de terror por cancelar un servicio no solo es en Movistar: en Claro es igual

Por: Claudia Murillo |

abril 11, 2022

Desde que adquirí un Plan Hogar de Claro me ofrecieron algo que luego no me cumplieron; nunca me respondieron por eso. Llevo 3 meses tratando de cancelar los servicios y no ha sido posible que me solucionen.

En enero llamé para cancelar todos los mis productos, no me hicieron la cancelación y me dieron un radicado mal; luego llamo, me dicen que nunca se realizó la cancelación, que el radicado no existe, que tengo que esperar y las facturas siguen llegando... Después llamo y me mandan a otra línea y esa línea tampoco es.

Voy personalmente y me dicen que solo lo puedo hacer por teléfono, es una manera de fastidiar a las personas para que simplemente continúen con el servicio. Mientras siguen llegando las facturas; lo amenazan a uno y le dicen todo el tiempo y lo acosan con mensajes a todo momento mañana, tarde y noche que si no paga lo van a reportar. Dios, es aterrador, uno se pregunta ¿dónde están las entidades que vigilan estas empresas?, ¿quién es el encargado de solucionarle a los usuarios, de protegerlos?

Llamé a la me dicen que tengo que esperar y luego iniciar una tramitología eterna... cosas que realmente se convierten en una película de terror. Ahí es donde uno entiende por qué estas empresas hacen lo que se les da la gana, por el simple hecho de que aquí no hay garantías para los usuarios; nuestras entidades están de adorno, ¿estarán recibiendo coimas de parte de estas empresas? Y lo único cierto que las facturas siguen llegando...