La película de terror que significa querer acabar un servicio con Movistar

Por: Ivan Heredia Silva |

abril 08, 2022

Antes de comprar algún servicio en Movistar tenga en cuenta que no se va a poder retirar fácilmente, en este momento llevo 3 días tratando de cancelar mi servicio de televisión.

Tres días llamando mañana y tarde, horas y horas en las cuales pasan de asesor en asesor, de esperas con mensajes comerciales y toda clase de mañas para evitar que uno se retire.

Cuando finalmente uno les dice que no, que definitivamente no, que uno solo quiere retirarse, que no le interesan descuentos, promociones de seis meses en los cuales el servicio le queda en 2 mil pesos y después de 40 minutos en el teléfono le dicen que espere en la línea mientras "validan unos datos", lo dejan esperando y le cuelgan.

Así me ha pasado durante 3 días llamando tanto que ya ni siquiera me dejan llegar allá, ahora cuando digo mi número me ponen una grabación indicando que vaya a WhatsApp para poderme atender y en WhatsApp me dicen que solo puedo cancelar por teléfono.

Esto no me sorprende, en absoluto, yo mismo trabajé en esta empresa y en reuniones comerciales se nos indicaba que debíamos desesperar y ponerle todas las trampas y complicaciones a los usuarios para no dejarlos retirar.

A nosotros nos medían por unos indicadores de ventas vs retiros, y la única forma que tienen estas empresas irresponsables y sin ética para competir con su evidente mal servicio y obsoleta tecnología es de esta manera.

Que fácil es retirarse de Netflix o Amazon, y que buen servicio ofrecen, que buena oferta de series y películas, ademas, más barato que el de movistar. Sin trampas, sin contratos abusivos, con el mismo precio para todos los usuarios. Transparencia que llaman.

No caiga en las trampas que anuncian en las publicidades, después de firmado el contrato los precios prometidos se incrementan con cláusulas ocultas, y no lo dejan retirar. Uno queda amarrado indefinidamente y pagando lo que ellos quieran cobrar.

Y la superintendencia de servicios públicos domiciliarios?? por que no llaman a movistar y hacen el proceso de retiro? es fácil comprobar lo que digo. Obviamente no les interesa sancionar a estas grandes empresas que les dictan lo que deben hacer.

Los colombianos estamos cansados de la corrupción descarada de muchas de las grandes empresas, permitida por un estado hampón e inepto que se hace el de la vista gorda mientras recibe coimas. A eso se dedican entidades como la superintendencia de servicios públicos en vez de cumplir su propósito de proteger al usuario de los abusos y engaños.