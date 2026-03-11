La ‘Niña Mencha’, como es conocida por uno de sus primeros protagónicos, regresa al cine con una producción internacional rodada en Boyacá y Cundinamarca

Tres años después de su última aparición en la pantalla (‘Viaje al centro de la Tierra’, en 2023), Margarita Rosa de Francisco vuelve a la actuación en una producción internacional de Netflix filmada en Colombia. Su regreso ocurre con “En el valle de las sombras”, una película basada en un relato del escritor británico H. G. Wells.

La plataforma de streaming confirmó que ya terminó la etapa de rodaje del largometraje, que contará con un reparto internacional encabezado por el mexicano Gael García Bernal y la actriz colombiana Natalia Reyes. En ese elenco también aparece Margarita Rosa, lo que marca su retorno a la actuación cinematográfica.

La actriz caleña se consolidó en la televisión colombiana desde finales de los años ochenta, cuando protagonizó la telenovela Gallito Ramírez junto al cantante y actor Carlos Vives. Ese papel la convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión nacional, algo que consolidó con producciones posteriores como Los pecados de Inés de Hinojosa y Café, con aroma de mujer, y su presencia en distintos proyectos audiovisuales nacionales e internacionales.

Sin embargo, su presencia en producciones de ficción había sido limitada en los últimos tiempos: durante cerca de tres años no participó en nuevos proyectos para cine o televisión, periodo en el que concentró gran parte de su actividad en la escritura y se vio envuelta en polémicas por sus opiniones políticas expresadas a través de las redes sociales.

¿De qué trata la nueva película en la que aparecerá Margarita Rosa de Francisco?

La película En el valle de las sombras es dirigida por el ecuatoriano Sebastián Cordero y su guionista es la colombiana María Camila Arias junto con el propio director.

El rodaje se realizó en varios escenarios naturales de Colombia, entre ellos Santa Sofía y Suesca en Boyacá, además del desierto de la Tatacoa y el municipio de Choachí en Cundinamarca. La producción estuvo a cargo de Dynamo para Netflix.

La historia del filme toma como base el cuento The Country of the Blind, publicado por H.G. Wells en abril de 1904 en la revista británica The Strand Magazine y posteriormente incluido en una recopilación de relatos del autor en 1911.

Natalia Reyes y Claudio Cataño en la nueva película de Netflix. Cortesía: Netflix.

Aunque la película se inspira en ese texto literario, la producción propone una reinterpretación cinematográfica del relato escrito a comienzos del siglo XX, contando la historia de Álvar Toledano, un montañista que cae en un valle aislado donde vive una comunidad que ha sido ciega durante generaciones. Convencido de que su capacidad de ver lo hace superior, el personaje descubre que en ese lugar la visión es considerada una anomalía.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la cinta, aunque se espera que pase primero por cines antes de alojarse en Netflix.

