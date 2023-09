El verdadero premio que se ganó Margarita Rosa de Francisco en el Festival de Venecia

El sábado 9 de septiembre, el nombre de Margarita Rosa de Francisco se hizo un lugar en todos los medios de Colombia, pues en la 80ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, la vallecaucana ganó el premio Horizonte (Orizzonti) a mejor actriz por su actuación en la película ‘El Paraíso’, un largometraje escrito y dirigido por Enrico Maria Artale.

La trama de 'El Paraíso' se trata de la vida de una madre e hijo que han compartido cuatro décadas en un idílico rincón de Italia, junto a un lago. Juntos administran un pequeño negocio y ocasionalmente colaboran con un traficante de drogas. Sin embargo, su convivencia se ve alterada con la llegada de una joven que transporta droga.

Margarita Rosa de Francisco da vida a Magdalena Galván, quien junto a su hijo Julio César, interpretado por el actor italiano Edoardo Pesce, quienes viven con el poco dinero que ganan trabajando para un narcotraficante local. Su vida da un giro de 180 grados con la llegada de Inés, interpretada por María del Rosario Barreto, una joven colombiana que acaba de hacer su primer viaje como “mula” de cocaína.

