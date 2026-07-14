Cómo 'La Reina del Flow' ha logrado recoger más 5 millones de euros en España

La serie de Caracol se volvió un éxito global: arrasa en Netflix y desata locura en Europa, donde su gira musical ya supera las 120.000 entradas vendidas

Nació en 2018 como una exitosa telenovela musical de Sony Pictures Television para Caracol Televisión basada en el reguetón. Mezclaba drama, amor, ambición y superación. Hoy, tras su tercera temporada, La reina del flow se ha transformado en un fenómeno de masas internacional que traspasa fronteras.

Se estrenó en Netflix a comienzos de año, logrando en su primera semana el quinto lugar del top mundial de series de habla no inglesa. Además, la proyección impulsó al elenco de la serie a emprender una gira en España que supera las 120.000 entradas vendidas. El grupo ha llenado recintos apareciendo en televisión y dando entrevistas que han desatado una auténtica fiebre entre los seguidores ibéricos.

La noche caía sobre el Live Sur Stadium de La Cartuja, en Sevilla. Sin embargo, el recinto brillaba con intensidad sobrenatural. Desde el escenario, la perspectiva era un mar interminable de miles de pantallas de teléfonos móviles encendidas, destellando como constelaciones que coreaban al unísono cada verso.

Una neblina eléctrica, teñida por luces de colores, envuelve a la multitud que abarrota el lugar, confirmando el anuncio de boletería agotada que se emitió semanas antes de la función.

Uno de los hitos de este recorrido ocurrió, recientemente, en Sevilla. La capital andaluza se convirtió en una ciudad "invadida" por la energía del elenco. Ante miles de seguidores entregados, los actores saltaron de la pantalla de televisión al escenario para ofrecer un espectáculo de más de dos horas.

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El aire vibraba con el ritmo del reguetón. Los primeros compases de "Colombian Style" rompían el silencio desatando una respuesta llena de entusiasmo que sacudía el estadio de extremo a extremo. Sobre el imponente escenario, el público no veía simplemente un elenco de actores, sino que respondía con fervor directo a los nombres de Charly Flow, Yeimy o Pez Koi.

Más que un show convencional, la velada funcionó como una prolongación interactiva de la serie, difuminando por completo la barrera entre la ficción y la realidad. El concierto abrió con gran entusiasmo con los primeros compases de “Colombian Style” y recorrió más de cuarenta canciones icónicas de la trama, incluyendo éxitos como “Depredador” y “Perdóname”, entre otros.

Carlos Torres, el aclamado protagonista, mantuvo sobre el escenario los icónicos tatuajes pintados que caracterizan a su personaje, Charly Flow, desatando la locura colectiva. El carisma de los protagonistas fue el motor de una noche marcada por la extrema cercanía con el público.

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El viaje musical continúa su rumbo

A través de una investigación en la web, se estimó que la gira por grandes estadios y arenas en España podría estar generando una recaudación bruta de boletería de entre 5,4 y 7,8 millones de euros (aproximadamente entre $6 y $8,5 millones de dólares), basándose en los precios oficiales de boletería y en el récord de más de 120.000 entradas vendidas

En ese marco millonario, la fiebre por el reguetón de La reina del flow sigue expandiéndose con fuerza por el territorio ibérico y por el mundo. Tras el rotundo éxito en Europa, la comitiva colombiana continuará su gira por Latinoamérica en Chile, Perú, Argentina y Costa Rica. En Bogotá, estarán el próximo 1 de octubre.

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