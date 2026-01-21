Una frase de Robinson Díaz desató debate en redes. Luisa Fernanda W reaccionó y puso sobre la mesa el valor económico y social de los creadores.

Las redes sociales volvieron a ser escenario de una discusión que tocó fibras sensibles. Una frase lanzada sin rodeos por Robinson Díaz bastó para sacudir el avispero digital, activar miles de comentarios y abrir un debate que va más allá de gustos personales. Esta vez, el choque fue directo entre el mundo actoral tradicional y la industria de los creadores de contenido.

Todo comenzó cuando el reconocido actor colombiano, con una larga trayectoria en cine y televisión, se refirió a los influencers de manera despectiva durante una entrevista. “Estamos plagados de influencers, un poco de pendejos que quieren ser famosos”, dijo Díaz, marcando distancia entre la fama en redes sociales y la formación artística profesional. Sus palabras circularon rápidamente y provocaron reacciones inmediatas.

La respuesta de Luisa Fernanda W que encendió aún más la conversación

En medio de la controversia, Luisa Fernanda W decidió pronunciarse. La creadora de contenido y empresaria, una de las figuras digitales más influyentes del país, compartió su postura a través de sus redes sociales, donde cuestionó las generalizaciones y defendió el trabajo detrás de la creación digital. Su mensaje fue interpretado como una respuesta directa al actor, aunque mantuvo un tono enfocado en el debate profesional.

La influenciadora aseguró que el ecosistema digital es amplio y diverso, y que no todos los creadores responden a un mismo molde. “Generalizar siempre es peligroso”, señaló, al tiempo que explicó que, como en cualquier industria creativa, existen distintos niveles de preparación, disciplina y compromiso. En sus declaraciones, destacó que muchos influencers estudian, se capacitan y trabajan con equipos profesionales.

Luisa Fernanda W también puso sobre la mesa el impacto económico del sector. Según explicó, detrás de cada creador hay empleos directos e indirectos, desde camarógrafos y editores hasta marcas y emprendimientos locales que dependen de esta actividad. Para ella, el valor no está únicamente en la fama, sino en el impacto que se genera en las comunidades digitales.

Mientras tanto, las declaraciones de Robinson Díaz continuaron alimentando la discusión entre usuarios que respaldaron su visión crítica y otros que defendieron el crecimiento de las plataformas digitales como una nueva forma de expresión y trabajo.

